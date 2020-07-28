В Украине создаются две новые авиакомпании, – экс-гендиректор SkyUp

В Украине в настоящее время создаются две новые авиакомпании, сейчас они проходят сертификацию в Государственной авиационной службе (Госавиаслужба).

Об этом сообщил экс-гендиректор авиакомпании SkyUp Airlines Евгений Хайнацкий в интервью профильному изданию Turprofi, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В Украине сейчас создаются две авиакомпании: одна называется "Схiд-Захiд", а вторая, с которой меня сейчас в прессе начали связывать, Bees Airline. Обе эти компании только собираются проходить (или уже проходят) сертификацию в Госавиаслужбе", - сказал Хайнацкий.

При этом Хайнацкий подчеркнул, что в настоящее время он не работает ни в одной из них.

Он также рассказал, что гендиректором новой Bees Airline является его бывший коллега мз "АэроСвита" Николай Севастьянов, а основным бенефициаром является Сергей Смирный.

"Есть такой человек - Сергей Смирный. Он и является основным бенефициаром (Bees Airline). Гендиректор Bees Airline - Николай Севастьянов, мой хороший товарищ (это правда, я с ним 20 лет дружу, мы вместе работали в "АэроСвите" и в другой авиакомпании немного)", - добавил экс-гендиректор SkyUp Airlines.

Как сообщалось, авиакомпания SkyUp Airlines с 17 июля прекратила сотрудничество с Евгением Хайнацким, занимавшего этот пост с начала создания компании, с 2017 года.