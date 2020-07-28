Производство электроэнергии по "зеленому тарифу" за полгода выросло в 2,3 раза

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-июне 2020 года сократилось на 8% (на 6,39 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 73,43 млрд кВт-ч, при этом производство электроэнергии нетрадиционными источниками выросло в 2,3 раза.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, атомные электростанции (АЭС) снизили выработку электроэнергии на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 39,39 млрд кВт-ч. В том числе производство электроэнергии на Запорожской АЭС составило 14,15 млрд кВт-ч (-23,2% к январю-июню 2019 года), Южно-Украинской – 9,71 млрд кВт-ч (+0,3%), Ривненской – 9,76 млрд кВт-ч (-3,8%), Хмельницкой – 5,76 млрд кВт-ч (+31,4%).

Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) снизили выработку на 17,8% – до 24,13 млрд кВт-ч. В том числе ТЭС уменьшили производство 24% – до 17,58 млрд кВт-ч, тогда как ТЭЦ и КУ – увеличили на 5,1%, до 6,55 млрд кВт-ч.

Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) сократили производство на 22,1% – до 3,61 млрд кВт-ч, тогда как блок-станции увеличили на 18,4% – до 947,4 млн кВт-ч.

Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) возросло в 2,3 раза – до 5,56 млрд кВт-ч.

Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 53,6% (в январе-июне 2019 года – 53,4%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 32,9% (36,8%), ГЭС и ГАЭС – 4,9% (5,8%), блок-станций – 1,3% (1%), альтернативных источников – 7,3% (3%).

В июне 2020 года производство электроэнергии в ОЭС Украины снизилось на 7,5% (на 878,3 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года – до 10,86 млрд кВт-ч.

Напомним, производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в 2019 году сократилось на 3,4% (на 5,4 млрд кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 153,95 млрд кВт-ч. При этом производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) возросло в 2,1 раза – до 5,54 млрд кВт-ч.

Потребление электроэнергии в Украине в 2019 году с учетом технологических потерь в сетях снизилось на 2% (на 3 млрд кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 150,22 млрд кВт-ч. Без учета технологических потерь потребление электроэнергии в прошлом году уменьшилось на 1,7% (на 2,07 млрд кВт-ч) – до 120,08 млрд кВт-ч.