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Кабмин выделил 58 миллионов на ремонт центрального офиса Налоговой службы

Кабмин выделил 58 миллионов на ремонт центрального офиса Налоговой службы

Кабинет министров выделил 57,81 млн грн из резервного фонда государственного бюджета для "проведения противоаварийных работ" в здании Государственной налоговой службы,

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №928-р от 27 июля обнародовано на официальном правительственном портале.

"Выделить Министерству финансов (для Государственной налоговой службы) 57,81 млн гривен для проведения противоаварийных работ, направленных на предотвращение возникновения чрезвычайной ситуации в административном здании на Львовской площади, 8, в г. Киеве", – сказано в документе.

Как известно, по адресу Львовская площадь, 8, находится центральный офис Государственной налоговой и Государственной фискальной службы.

Минфину поручено осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета на безвозвратной основе, а также до конца года подать отчет об использовании средств.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (610) Кабмін (7803) Мінфін (2948) ремонт (1488)


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