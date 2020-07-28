Кабмин выделил 58 миллионов на ремонт центрального офиса Налоговой службы

Кабинет министров выделил 57,81 млн грн из резервного фонда государственного бюджета для "проведения противоаварийных работ" в здании Государственной налоговой службы,

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №928-р от 27 июля обнародовано на официальном правительственном портале.

"Выделить Министерству финансов (для Государственной налоговой службы) 57,81 млн гривен для проведения противоаварийных работ, направленных на предотвращение возникновения чрезвычайной ситуации в административном здании на Львовской площади, 8, в г. Киеве", – сказано в документе.

Как известно, по адресу Львовская площадь, 8, находится центральный офис Государственной налоговой и Государственной фискальной службы.

Минфину поручено осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета на безвозвратной основе, а также до конца года подать отчет об использовании средств.