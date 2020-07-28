Минздрав обновил список стран "красной зоны"

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной зоны", прибывающие из которых должны в обязательном порядке пройти двухнедельную самоизоляцию или пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную болезнь COVID-19 в аккредитованных Центром общественного здоровья лабораториях.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

В первую десятку стран с самыми высокими показателями активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения по состоянию на 27 июля вошли США, Панама, Французская Гвиана, Оман, Боливия, Израиль, Армения, Гондурас, Бельгия, Бразилия.

Кроме того, в "красном списке" оказались соседние Молдова, РФ, Румыния, Беларусь, а также Украина, где показатель заболевания COVID-19 на 100 тыс. населения составляет 66,70.

В целом в списке стран "красной зоны", опубликованном на сайте Министерства здравоохранения Украины, 62 страны.

В "красную" зону входят страны, где показатель заболеваемости коронавирусом превышает 40 случаев на 100 тыс. населения.