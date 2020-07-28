Криклий не верит в появление новых авиакомпаний в Украине

Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что в 2020 году новые национальные авиационные перевозчики появляться не будут.

Об этом Криклий рассказал в ходе рабочей поездки в Полтавскую область, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На данный момент рынок авиации существенно снизился. До конца года, по нашим и мировым прогнозам, он возобновится только на треть от прошлогоднего, где-то 30-35%", – сказал Криклий.

Относительно создания на украинском рынке новых компаний министр отметил, что "вряд ли будут появляться наши новые национальные авиаперевозчики".

По его словам, из того, что уже известно, – это решение компании SkyUp при участии инвесторов создать нового национального перевозчика.

"К сожалению, мы больше пока не ожидаем, что в этом году что-то будет", – отметил Криклий.

Он также напомнил, что ранее осуществлялась коммуникация о регистрации украинского национального перевозчика компании Wizz Air, чтобы они вернулись в Украину.

"Но, принимая во внимание, что у них также большие вызовы, как и у всей авиации в Европпе, я не уверен, что это произойдет в этом году", – добавил Криклий.

Как сообщалось, ранее экс-гендиректор авиакомпании SkyUp Airlines Евгений Хайнацкий сообщил, что в Украине в настоящее время создаются две новые авиакомпании, сейчас они проходят сертификацию в Государственной авиационной службе.