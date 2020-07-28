Потребление электроэнергии упало с начала года на 5,5%

Потребление электроэнергии в Украине в январе-июне 2020 года с учетом технологических потерь в сетях снизилось на 5,5% (на 4,25 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 72,53 млрд кВт-ч.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Без учета технологических потерь потребление электроэнергии за шесть месяцев сократилось на 4,8% (на 2,97 млрд кВт-ч) – до 58,61 млрд кВт-ч.

Промышленность без учета технологических потерь сократила потребление электроэнергии на 5,9% – до 24,25 млрд кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 13,63 млрд кВт-ч (-7,5% к январю-июню 2019 года), топливная – 1,59 млрд кВт-ч (-7,7%), машиностроительная – 1,57 млрд кВт-ч (-19,6%), химическая и нефтехимическая – 1,98 млрд кВт-ч (+17,3%), пищевая и перерабатывающая – 2,08 млрд кВт-ч (-5,2%), строительных материалов – 1,03 млрд кВт-ч (-3,3%), другая – 2,37 млрд кВт-ч (-1,6%).

Кроме того, сельхозпредприятия потребили 1,74 млрд кВт-ч (-3%), транспортные – 2,79 млрд кВт-ч (-17,7%), строительные – 467,6 млн кВт-ч (-9,9%).

Население страны в январе-июне 2020 года потребило 18,87 млрд кВт-ч (+2,3%), коммунально-бытовые потребители – 6,93 млрд кВт-ч (-11,7%), другие непромышленные потребители – 3,57 млрд кВт-ч (-6,8%).

Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам шести месяцев снизилась до 41,4% с 41,8%, а доля населения увеличилась до 32,2% с 29,9%.

В частности, в июне 2020 года потребление электроэнергии с учетом технологических потерь снизилось на 5,5% (на 623,3 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года – до 10,78 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 4% (на 371,9 млн кВт-ч), до 8,93 млрд кВт-ч.

Как сообщалось, производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-июне 2020 года сократилось на 8% (на 6,39 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 73,43 млрд кВт-ч, при этом производство электроэнергии нетрадиционными источниками выросло в 2,3 раза.

Напомним, потребление электроэнергии в Украине в 2019 году с учетом технологических потерь в сетях снизилось на 2% (на 3 млрд кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 150,22 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 1,7% (на 2,07 млрд кВт-ч), до 120,08 млрд кВт-ч.