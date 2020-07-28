Госдолг за месяц вырос на 60 миллиардов, – Минфин (обновлено)

Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в июне 2020 года вырос на 59,71 млрд грн в гривневом эквиваленте или на $2,89 млрд в долларовом.

Об этом сообщает Министерство финансов, передает БизнесЦензор.

В итоге по состоянию на конец июня совокупный госдолг вырос до 2 269,17 млрд грн или $85,01 млрд. В том числе внешний долг составляет 1 364,38 млрд грн или $51,12 млрд, внутренний – 904,79 млрд грн или $33,9 млрд.

В частности, непосредственно государственный долг составлял 2 002,57 млрд грн или $75,02 (88,25% совокупного госдолга). В структуре госдолга 49,36% (1 119,95 млрд грн или $41,96 млрд) приходится на внешний долг, а 38,89% (882,62 млрд грн или $33,07 млрд) – на внутренний.

Гарантированный государством долг на конец июня составил 266,6 млрд или $9,99 млрд. В том числе 244,43 млрд грн или $9,16 млрд (10,77% совокупного долга) приходится на внешний гарантированный долг.

Напомним, в июне Украина получила первый транш по новой программе от МВФ на $2,1 миллиарда, а также 500 млн евро от ЕС по четвертой программе макрофинансовой помощи.

Как сообщалось, по данным Минфина, совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в мае в эквиваленте в национальной валюте вырос на 0,59% – до 2 209,46 млрд грн, а в эквиваленте в иностранной валюте – на 0,83%, до $82,12 млрд.

В апреле государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в иностранной валюте вырос на 1,3% – до $81,4 млрд, тогда как в гривне уменьшился на 2,7% – до 2 196 млрд грн.

Совокупный государственный долг Украины в марте 2020 года снизился на 3,62% в долларовом эквиваленте – до $80,38 млрд, а в гривневом вырос на 10,15% и составил 2 255 млрд грн.

По итогам 2019 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте уменьшился на 7,84% или на 170,2 млрд грн – до 1 триллиона 998,3 млрд грн. В то же время в эквиваленте в иностранной валюте долг вырос на 7,71% и на конец года достиг $84,4 млрд.