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Госдолг за месяц вырос на 60 миллиардов, – Минфин (обновлено)

Госдолг за месяц вырос на 60 миллиардов, – Минфин (обновлено)

Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в июне 2020 года вырос на 59,71 млрд грн в гривневом эквиваленте или на $2,89 млрд в долларовом.

Об этом сообщает Министерство финансов, передает БизнесЦензор.

В итоге по состоянию на конец июня совокупный госдолг вырос до 2 269,17 млрд грн или $85,01 млрд. В том числе внешний долг составляет 1 364,38 млрд грн или $51,12 млрд, внутренний – 904,79 млрд грн или $33,9 млрд.

В частности, непосредственно государственный долг составлял 2 002,57 млрд грн или $75,02 (88,25% совокупного госдолга). В структуре госдолга 49,36% (1 119,95 млрд грн или $41,96 млрд) приходится на внешний долг, а 38,89% (882,62 млрд грн или $33,07 млрд) – на внутренний.

Гарантированный государством долг на конец июня составил 266,6 млрд или $9,99 млрд. В том числе 244,43 млрд грн или $9,16 млрд (10,77% совокупного долга) приходится на внешний гарантированный долг.

Напомним, в июне Украина получила первый транш по новой программе от МВФ на $2,1 миллиарда, а также  500 млн евро от ЕС по четвертой программе макрофинансовой помощи. 

Как сообщалось, по данным Минфина, совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в мае в эквиваленте в национальной валюте вырос на 0,59% – до 2 209,46 млрд грн, а в эквиваленте в иностранной валюте – на 0,83%, до $82,12 млрд.

В апреле государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в иностранной валюте вырос на 1,3% – до $81,4 млрд, тогда как в гривне уменьшился на 2,7% – до 2 196 млрд грн.

Совокупный государственный долг Украины в марте 2020 года снизился на 3,62% в долларовом эквиваленте – до $80,38 млрд, а в гривневом вырос на 10,15% и составил 2 255 млрд грн.

По итогам 2019 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте уменьшился на 7,84% или на 170,2 млрд грн – до 1 триллиона 998,3 млрд грн. В то же время в эквиваленте в иностранной валюте долг вырос на 7,71% и на конец года достиг $84,4 млрд.

Автор: 

держборг (1097) Мінфін (2948)


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Топ коментарі
+8
Конец эпохе бедности для тупого быдло-населения, избравшего мудлана ))))
ЗЕлохи вы где?)))
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28.07.2020 19:59 Відповісти
+6
Оце ЗЕ-лені догосподарювалися! І що далі? Як віддавати збираються? Поїдуть позичати у путіна, як Яник?
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28.07.2020 19:13 Відповісти
+5
Украина разместила 12-летние евробонды на сумму $2 млрд под 7,25% годовых с погашением в марте 2033 года. Организатор сделки Goldman Sachs и J.P.Morgan потребовал в рамках сделки досрочно выкупить часть еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 годах на сумму до $750 млн.

а еврооблиги 21 и 22 выкупят за счет продаж облигов на 24 год)) типа - пусть платят те, кто будет потом))
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28.07.2020 21:06 Відповісти
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Оце ЗЕ-лені догосподарювалися! І що далі? Як віддавати збираються? Поїдуть позичати у путіна, як Яник?
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28.07.2020 19:13 Відповісти
Зеленський не збирається віддавати. Він вміє тільки позичати. А віддавати будуть українці.
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28.07.2020 22:57 Відповісти
Конец эпохе бедности для тупого быдло-населения, избравшего мудлана ))))
ЗЕлохи вы где?)))
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28.07.2020 19:59 Відповісти
Снова зебилы порадуются подорожанию коммуналки и еды ) искреннейшие поздравления. Сделали вас ещё раз 🐐🐐🐐
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28.07.2020 20:26 Відповісти
Украина разместила 12-летние евробонды на сумму $2 млрд под 7,25% годовых с погашением в марте 2033 года. Организатор сделки Goldman Sachs и J.P.Morgan потребовал в рамках сделки досрочно выкупить часть еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 годах на сумму до $750 млн.

а еврооблиги 21 и 22 выкупят за счет продаж облигов на 24 год)) типа - пусть платят те, кто будет потом))
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28.07.2020 21:06 Відповісти
Кацапы потом оплатят..
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28.07.2020 21:24 Відповісти
а сейчас в счёт кацапов зелёные сопли пусть набирают долгов ?
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28.07.2020 22:43 Відповісти
Овощь в Ростове камнями срет от зависти - таких бы умельцев да в правительство Бимбовича, а не тех тупорылых лузеров, вот где горизонты! Ибо ******* по 2 лярда в день, тут особый талант нужен!!
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29.07.2020 01:06 Відповісти
Та не! То стопудово "барыга соевый" виноват!
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29.07.2020 09:35 Відповісти
Даешь 100 ярдов в следующем месяце!
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29.07.2020 09:42 Відповісти
Проклятый Порошенко никак не уймётся....
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29.07.2020 10:23 Відповісти
Да ладно вам, злопыхатели из "партии войны", угомонитесь!
Прекратите вырывать из контекста!
Экономика Украины выходит из кризиса-так сказал создающий 500 тысяч рабочих мест премьер-министр с новым лицом, Шмыгаль.
Нужно просто верить!
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29.07.2020 11:22 Відповісти
больше надо отдавать, чем брать. берут кредиты на Украину и потом выводят деньги в офшоры и потом строят себе за бугром замки и райскую богатую жизнь за счет кредитов набранных на Украину и сворованных.
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29.07.2020 14:45 Відповісти

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