Кабмин включил жидкости для электронных сигарет в перечень подакцизных товаров

Кабинет министров утвердил положение о Государственной налоговой службе, а также с 2021 года включил жидкости для электронных сигарет в перечень подакцизных товаров, контроль за которыми возложен на ГНСУ.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление №643 от 27 июля обнародовано на официальном правительственном портале.

Как прокомментировали в налоговой, постановление приближает ведомство к внедрению единого юрлица.

"Принятие этого документа позволит проводить дальнейшее ведение деятельности ГНС в рамках единого юрлица, как это предусмотрено Меморандумом об экономической и финансовой политике с МВФ", – сообщило ведомство в Facebook.

Как сообщалось, Верховная Рада ввела акциз на жидкости для электронных сигарет в феврале.

Согласно принятым поправкам к законопроекту №1209-1 при голосовании во втором чтении, действие закона "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий" распространено на жидкости, используемые в электронных сигаретах. В частности, введена плата за лицензию на продажу и розничную торговлю такими товарами, а также штрафы за соответствующую деятельность без лицензии. Также введена пошлина на импорт жидкостей для электронных сигарет.