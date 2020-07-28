Кабмин включил жидкости для электронных сигарет в перечень подакцизных товаров
Кабинет министров утвердил положение о Государственной налоговой службе, а также с 2021 года включил жидкости для электронных сигарет в перечень подакцизных товаров, контроль за которыми возложен на ГНСУ.
Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление №643 от 27 июля обнародовано на официальном правительственном портале.
Как прокомментировали в налоговой, постановление приближает ведомство к внедрению единого юрлица.
"Принятие этого документа позволит проводить дальнейшее ведение деятельности ГНС в рамках единого юрлица, как это предусмотрено Меморандумом об экономической и финансовой политике с МВФ", – сообщило ведомство в Facebook.
Как сообщалось, Верховная Рада ввела акциз на жидкости для электронных сигарет в феврале.
Согласно принятым поправкам к законопроекту №1209-1 при голосовании во втором чтении, действие закона "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий" распространено на жидкости, используемые в электронных сигаретах. В частности, введена плата за лицензию на продажу и розничную торговлю такими товарами, а также штрафы за соответствующую деятельность без лицензии. Также введена пошлина на импорт жидкостей для электронных сигарет.
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Правда, благодаря табачным монополиям, протянувшим через ВР закон об акцизах на вейп, с Нового года станет дешевле курить их раковые палочки, чем пользоваться вейпом.