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Кабмин включил жидкости для электронных сигарет в перечень подакцизных товаров

Кабмин включил жидкости для электронных сигарет в перечень подакцизных товаров

Кабинет министров утвердил положение о Государственной налоговой службе, а также с 2021 года включил жидкости для электронных сигарет в перечень подакцизных товаров, контроль за которыми возложен на ГНСУ.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление №643 от 27 июля обнародовано на официальном правительственном портале.

Как прокомментировали в налоговой, постановление приближает ведомство к внедрению единого юрлица.

"Принятие этого документа позволит проводить дальнейшее ведение деятельности ГНС в рамках единого юрлица, как это предусмотрено Меморандумом об экономической и финансовой политике с МВФ", – сообщило ведомство в Facebook.

Как сообщалось, Верховная Рада ввела акциз на жидкости для электронных сигарет в феврале.

Согласно принятым поправкам к законопроекту №1209-1 при голосовании во втором чтении, действие закона "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий" распространено на жидкости, используемые в электронных сигаретах. В частности, введена плата за лицензию на продажу и розничную торговлю такими товарами, а также штрафы за соответствующую деятельность без лицензии. Также введена пошлина на импорт жидкостей для электронных сигарет.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (610) цигарки (363)


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28.07.2020 19:24 Відповісти
Да. Будут ее выкачивать из соевых идиотов, типа тебя.
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28.07.2020 19:42 Відповісти
Соевое гмо,не путай хрен с редькой,тупоая кацатроль,стопудофф меодичка...
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28.07.2020 20:37 Відповісти
Вас идиотов специально где то для этого сайта выращивают?
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28.07.2020 20:56 Відповісти
тебя-рога,в таганроге по-соседству,ветка гнилая,здесь боярой не башляют,путиноидиот
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28.07.2020 21:42 Відповісти
Вот он неохваченный поборами и налогами рынок вейпа!
Правда, благодаря табачным монополиям, протянувшим через ВР закон об акцизах на вейп, с Нового года станет дешевле курить их раковые палочки, чем пользоваться вейпом.
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28.07.2020 19:44 Відповісти
Дануна,зешмаркяоид?
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28.07.2020 19:45 Відповісти

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