Петрашко хочет найти замену Госрезерву для обеспечения продовольственной безопасности

Государственное агентство резерва (Госрезерв) уже давно не исполняет функции обеспечения продовольственной безопасности страны, поэтому нужно наработать новые форматы в этой сфере.

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил во время поездки в Полтавскую область, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы говорим не о ликвидации Госрезерва, а о наработке новых механизмов обеспечения продовольственной безопасности Украины. Госрезерв не выполняет эти функции уже достаточно давно. Механизмы, которым сейчас пользуются в Евросоюзе и других странах, не предусматривают хранение государством больших объемов чего-либо", – сказал Петрашко.

В связи с этим министр отметил необходимость переформатирования и создания нового формата обеспечения продовольственной безопасности.

Петрашко добавил, что правительства уже есть наработки в этом направлении.

Как сообщалось, в мае секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призывал Кабмин поручить Минэкономики увеличить перечни групп продовольственной группы товаров и объемов их накопления в системе госрезерва.