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Петрашко хочет найти замену Госрезерву для обеспечения продовольственной безопасности

Петрашко хочет найти замену Госрезерву для обеспечения продовольственной безопасности

Государственное агентство резерва (Госрезерв) уже давно не исполняет функции обеспечения продовольственной безопасности страны, поэтому нужно наработать новые форматы в этой сфере.

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил во время поездки в Полтавскую область, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы говорим не о ликвидации Госрезерва, а о наработке новых механизмов обеспечения продовольственной безопасности Украины. Госрезерв не выполняет эти функции уже достаточно давно. Механизмы, которым сейчас пользуются в Евросоюзе и других странах, не предусматривают хранение государством больших объемов чего-либо", – сказал Петрашко.

В связи с этим министр отметил необходимость переформатирования и создания нового формата обеспечения продовольственной безопасности.

Петрашко добавил, что правительства уже есть наработки в этом направлении.

Как сообщалось, в мае секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призывал Кабмин поручить Минэкономики увеличить перечни групп продовольственной группы товаров и объемов их накопления в системе госрезерва.

Автор: 

Держрезерв (101) Петрашко Ігор (88) Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (191)


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