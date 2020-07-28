ЕБРР может выделить "Укрпоште" кредит на 53 миллиона евро

Европейский банк реконструкции и развития может выделить АО "Укрпошта" до 53 млн евро кредитных средств под госгарантии на закупку и оборудование передвижных отделений, создание автоматических сортировочных центров в Киеве, Львове и Днепре.

Согласно данным банка, утверждение проекта запланировано на 30 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ожидается, что первый транш на сумму до 23 млн евро будет направлен на приобретение и оснащение почтовых фургонов для размещения в сельских районах по всей стране, второй транш на сумму до 30 млн евро - на развитие современных автоматических сортировочных центров в Киеве, Львове и Днепре, а также на развитие связанной сети региональных сортировочных складов.

По данным ЕБРР, общая стоимость проекта составит 102 млн евро, из них кредит банка - 53 млн евро, кредит Европейского инвестиционного банка - 30 млн евро и собственные средства клиента - 19 млн евро.

Как сообщалось, ЕИБ предоставит финансирование в размере на 30 млн евро на модернизацию логистической сети "Укрпошты", включая инвестиции в новые сортировочные узлы и склады, а также инвестиции в соответствующую IТ-инфраструктуру. Соответствующий проект совет директоров ЕИБ одобрил 15 мая 2020 года.

Как сообщалось, согласно финплану "Укрпошта" планирует привлечь в 2020 году кредитные ресурсы в Европейском банке реконструкции и развития и в ЕИБ на сумму 1,722 млрд грн под реализацию проектов "Сельское отделение" и "Логистическая сеть", но уплата процентов по ним не планируется в 2020 году по условиям кредитного договора.

"Укрпошта" в 2020 году планирует запустить передвижные отделения в пяти областях, а до 2024 года - выйти на прибыль более 1 млрд грн.

"Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 10,6 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на неконтролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. - почтальоны, 13 тыс. - операторы почтовой связи.