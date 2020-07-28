АРМА раскрыло претендентов на управление медиахолдингом беглого Курченко

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами (АРМА) опубликовало протокол заседания тендерного комитета конкурса на управление активами "Украинского медиа холдинга" (УМХ) беглого олигарха Сергея Курченко.

Согласно тексту протокола, в конкурсе решили принять участие семь компаний, передает БизнесЦензор.

В частности, ООО "Объединенная Медиа Группа" адвоката и бывшего заместителя гендиректора телеканала "1+1" Максима Варламова предложило гарантированно перечислять в госбюджет за управление активами УМХ 1 млн грн в месяц.

ООО "1+1 Интернет" (входит в группу "1+1 медиа" Игоря Коломойского и партнеров) предложило 2 млн грн.

"Коммуникационный хаб "Экономика" Константина Паршина предлагал 500 тыс. грн.

ООО "Зручно" Татьяны Лиевой, вероятно, родственницы бывшего первого замглавы НТКУ Александра Лиева, предложило 1,1 млн грн.

ООО "Эра Медиа", связанное с народным депутатом Андреем Деркачем, предлагало 700 тыс. грн.

ООО "Издательство Украинский медиа дом" Виктора Покатилова предложило 100 тыс. грн.

ООО "Телерадиокомпания "Шансон" Анатолия Евтухова предлагало 2,1 млн грн.

Как сообщалось, ранее Агентство по розыску и менеджмента активов (АРМА) заявило, что не смогло выбрать управляющего для арестованных активов "Украинского Медиа Холдинга" беглого бизнесмена Сергея Курченко, а также объявило повторный отбор, который продлится до 28 августа.

В перечне активов, которые планируется передать в управление, – корпоративные права 72 юридических лиц, акции (ценные бумаги) 7 юридических лиц, имущественные права интеллектуальной собственности на знаки для товаров и услуг, заверенные 283 свидетельствами на знаки для товаров и услуг, недвижимое имущество (5 нежилых помещений и 1 нежилой дом, 1 земельный участок, 2 гаражных бокса), движимое имущество (полиграфическое оборудование в количестве 20 единиц).

Напомним, Печерский райсуд Киева передал в управление Нацагентства по вопросам розыска и управления коррупционными активами (АРМА) имущество группы "Украинский Медиа Холдинг" (UMH) 9 сентября 2019 года.

В ходатайстве прокурора отмечалось, что в 2013 году Курченко приобрел акции UMH Group с целью легализации средств. При этом часть средств в размере $246,1 млн была выплачена TriLado Enterprise Inc. за счет полученных преступным путем средств, поступивших со счетов предприятий, подконтрольных преступной организации.

Остальная часть средств на совершение сделки в размере $160 млн была получена за счет кредита, предоставленного АО "Укрэксимбанк" для подконтрольного преступной организации ООО "Ветек Медиа Инвест".

По этому делу прокурор просил арестовать корпоративные права ООО "Твоя пресса", ООО "Издательский Дом Украинский Медиа Холдинг", ООО "Радиогруппа", ООО "ТРК "Киевские ведомости", ООО "Телерадиокомпания "Пилот-Украина", ООО Телерадиокомпания "Золотые Ворота", ООО "Радио-Автотов", "Телерадиокомпания "Форум", ООО "Радио "Доверие", ООО "Кулинарный канал", ООО "Киев-Пресс", ООО "Запорожье медиа", ООО "ТРК "Донецк ФМ", а также другие компании медиахолдинга.