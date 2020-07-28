Дочерний банк американского Citi в Украине сократил прибыль на треть

Чистая прибыль "Ситибанка" (Киев) по итогам января-июня 2020 года составила 673,185 млн грн, что на 31,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (988,5 млн грн).

Об этом сообщается в квартальной отчетности банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно отчетности, за второй квартал чистая прибыль "Ситибанка" сократилась в 2,2 раза к соответствующему показателю прошлого года – до 261,6 млн грн.

Чистый процентный доход банка по итогам января-июня снизился на 19,6% – до 778,77 млн грн, чистый комиссионный – на 8,8%, до 126,25 млн грн.

Кроме того, чистые расходы от увеличения резервов под ожидаемые кредитные убытки достигли 112,77 млн грн, что в 1,7 раза больше, чем за первое полугодие в минувшем году.

Активы "Ситибанка" за январь-июнь сократились на 7,7% – до 29 млрд грн, в том числе кредиты и заложенность клиентов – в 2,8 раза, до 1,94 млрд грн, а денежные средства и их эквиваленты возросли в 1,5 раза – до 11,31 млрд грн.

Обязательства за аналогичный период снизились 11,3% – до 24,97 млрд грн, в частности, средства клиентов – на 11,9%, до 24,38 млрд грн.

Собственный капитал банка за полгода вырос на 23,9% – до 4,029 млрд грн. Уставный капитал сохранился на уровне 200 млн грн.

"Ситибанк" основан в 1998 году, является дочерним банком американского Citibank NA.

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 июня 2020 года "Ситибанк" по размеру общих активов занимал 15 место среди 75 действовавших в стране банков.