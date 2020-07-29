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Volkswagen выплатил $10 миллиардов компенсаций в США по "дизельгейту"

Volkswagen выплатил $10 миллиардов компенсаций в США по

Американские владельцы автомобилей Volkswagen получили свыше $9,8 млрд в качестве компенсаций по делу о манипуляциях данными о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных машин германской компании, сообщила Федеральная торговая комиссия (FTC) США.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

По ее данным, более 86% автовладельцев предпочли, чтобы VW выкупил их машины, или досрочно расторгли договор аренды, не дожидаясь исправления дефектов.

Volkswagen после признания в махинациях пообещал отремонтировать или же приобрести у владельцев более 550 тыс. машин, отмечает Deutsche Welle.

В сентябре 2015 года германский автопроизводитель признал, что установил программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.

В США компания заплатила из-за "дизельгейта" в общей сложности $18 млрд штрафов и компенсаций.

авто (4175) США (4973) Volkswagen (218)


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