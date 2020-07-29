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Минэкономики прогнозирует рост ВВП на 4,6% при инфляции 7,3%

Минэкономики прогнозирует рост ВВП на 4,6% при инфляции 7,3%

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,6% при инфляции 7,3%, указано в проекте соответствующего постановления, который значится в порядке дня Кабинета министров в среду.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабмина Украины сообщает БизнесЦензор.

Согласно документу, в 2022 году рост ВВП ожидается на уровне 4,3% при инфляции 6,2%.

"… прогнозируется рост ВВП на уровне 4,6 процента в 2021 году, на 4,3 процента в 2022 году, на 4,7 процента в 2023 году", - говорится в пояснительной записке к документу.

Министерство также рассчитывает, что курс гривни в среднем за 2021 год будет на уровне 27 грн/$ и 28 грн/$/

Hост экспорта ожидается на 2,9% в следующем и на 6,4% в 2022 году, тогда как рост импорта прогнозируется на уровне 10,6% и 10% соответственно. Дефицит торгового баланса составит в 2021 году $10,4 млрд и $13,6 млрд в 2022-м, указано в документе.

ВВП (1159) інфляція (732) Мінекономрозвитку (2017)


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Топ коментарі
+7
Вони там взагалі тверезі?
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29.07.2020 10:24 Відповісти
+4
маловато! Обещайте 46%!
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29.07.2020 10:27 Відповісти
+3
Рост уже есть, хоть и отрицательный. Зато темпы хорошие.
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29.07.2020 14:01 Відповісти
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Вони там взагалі тверезі?
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29.07.2020 10:24 Відповісти
маловато! Обещайте 46%!
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29.07.2020 10:27 Відповісти
Вполне реально учитывая что в этом году будет падение 5-7%, впрочем как и у других стран.
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29.07.2020 11:01 Відповісти
А я бы сказал, что очень оптимистично. Думаю зимой будет продолжение коронакризиса, которое явно не поможет восстановлению экономики. Да и шагов по разогреву экономики слишком мало.
Лично я бы порадовался, если в следующем году ВВП упадет не более чем на 1%
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29.07.2020 11:30 Відповісти
обіцять вони тільки й можуть - заради свого піару. Вже не пам'ятають як обіцяли "40% росту ВВП, +500 тісяч робочих місць к травню 2020, 4000 евро зарплат та кінця епохи зубожіння з понеділка"
а по факту маємо обвал ВВП з 3го квартала 2019.. скільки там у ІІ кварталі 2020... мінус 7..8%?

Минэкономики прогнозирует рост ВВП на 4,6% при инфляции 7,3% - Цензор.НЕТ 9961
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29.07.2020 14:57 Відповісти
В Польше и Румынии рост ВВП, а у придурковатого Зеленского падение ВВП.
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29.07.2020 19:30 Відповісти
У другому кварталі 2019 було якраз 4,6%, але вже до грудня ріст ВВП в Україні припинився! А з січня 2020 ВВП пішов у мінус - за 2 місяці до початку епідемії та карантину!
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29.07.2020 13:21 Відповісти
Так это падение экономики.
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29.07.2020 13:29 Відповісти
Рост уже есть, хоть и отрицательный. Зато темпы хорошие.
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29.07.2020 14:01 Відповісти
то бишь это не рост ВВП, а падение на 3,3%.
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29.07.2020 14:41 Відповісти
можно с такими темпами сказать, что ожидается рост ВВП на рекордные 30%, при падении экономики на 200%.))) сказочная у нас страна)))
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29.07.2020 14:43 Відповісти
Они там шо ,совсем .....банутые , как )(уйло ихний куратор , считать научитесь экономисты страные
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29.07.2020 16:23 Відповісти
Такими темпами мы догоним Польшу через 200 лет, В Украине рост должно быть в двухзначных цифрах и был бы, если бы тупо не воровали....
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29.07.2020 19:14 Відповісти

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