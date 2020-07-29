Минэкономики прогнозирует рост ВВП на 4,6% при инфляции 7,3%

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,6% при инфляции 7,3%, указано в проекте соответствующего постановления, который значится в порядке дня Кабинета министров в среду.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабмина Украины сообщает БизнесЦензор.

Согласно документу, в 2022 году рост ВВП ожидается на уровне 4,3% при инфляции 6,2%.

"… прогнозируется рост ВВП на уровне 4,6 процента в 2021 году, на 4,3 процента в 2022 году, на 4,7 процента в 2023 году", - говорится в пояснительной записке к документу.

Министерство также рассчитывает, что курс гривни в среднем за 2021 год будет на уровне 27 грн/$ и 28 грн/$/

Hост экспорта ожидается на 2,9% в следующем и на 6,4% в 2022 году, тогда как рост импорта прогнозируется на уровне 10,6% и 10% соответственно. Дефицит торгового баланса составит в 2021 году $10,4 млрд и $13,6 млрд в 2022-м, указано в документе.