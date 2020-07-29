"Укргаздобыча" направила 320 миллионов рентных платежей в местные бюджеты
АО "Укргаздобыча" за январь-июнь 2020 года направило в местные бюджеты, на территории которых компания осуществляет добычу углеводородов, 327,5 млн грн рентных платежей.
Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укргаздобычи" сообщает БизнесЦензор.
Всего в сводный бюджет страны поступит более 6,6 млрд грн рентных платежей от Укргаздобыча за 6 месяцев 2020 года.
5% от рентных платежей - 327,5 млн грн, поступит в бюджеты различных уровней 12 областей.
Около 90% этих средств сконцентрировано в двух газодобывающих областях: Харьковской и Полтавской.
В общем рентные средства распределяются между регионами следующим образом:
Харьковская обл. - 160,2 млн грн
Полтавская обл. - 141,5 млн грн
Львовская обл. - 13 млн грн
Днепропетровская обл. - 6,3 млн грн
Другие - 6,5 млн грн
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