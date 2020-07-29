Египет и Китай стали крупнейшими импортерами украинского зерна

Украина в сезоне 2019/2020 (июль-июнь) осуществляла отправки зерна в 58 стран мира, крупнейшим импортером украинского зерна является Египет с показателем 7,09 млн тонн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно обнародованному исследованию "Экспорт зерновых из портов Украины" компании Stark Shipping (отображает период с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года), Египет в сезоне 2019/2020 увеличил импорт зерна с Украины на 2,3 млн тонн по сравнению с 2018/2019 сезоном.

По данным исследования, Китай – второй по значимости импортер украинского зерна. В прошлом сезоне Китаем было закуплено 6,2 млн тонн, что на 1,8 млн тонн больше, чем сезоном ранее.

Испания и Нидерланды – главные импортеры украинского зерна среди европейских стран. Испания в 2019/2020 маркетинговом году закупила 4,63 млн тонн зерна, 4,5 млн тонн – Нидерланды.

Результаты исследования показали, что крупнейшим грузоотправителем зерна в сезоне 2019-2020 стала компания "Кернел" с показателем 7,98 млн тонн, что составляет 13,29% рынка. При этом компания за год нарастила отгрузку на 1,9 млн тонн.

Увеличению отправок способствовал запуск терминала Transgrain в порту Черноморск. Компания работала также через терминалы "ТИС" и "Ника-Тера".

Направления, на которые было отправлено наибольшее количество зерна "Кернелом": Китай (1,64 млн тонн), Нидерланды (1,3 млн тонн), Индонезия (0,75 млн тонн), Египет (0,63 млн тонн).

На втором месте, по данным Stark Shipping, компания COFCO, которая отправила 5 млн тонн зерна, что составляет 8,37% рынка. Компания за год прибавила 0,41 млн тонн. COFCO работает в основном через терминал DSSC, но наращивает перевалку и через Risoil и Vibo Trans.

Как указали в исследовании, "Нибулон" занял третье место в рейтинге с 4,98 млн тонн отправленного зерна. В этом сезоне компания продолжила активную догрузку судов на рейде Очакова, и впервые количество перегруженного зерна баржами (3,1 млн тонн, или 62,3%) превысило количество, отгруженное у причала (1,87 млн тонн или 37,7%).

Компания Stark Shipping является одним из крупнейших судовых агентов Украины и оказывает услуги во всех украинских портах, обслуживает более 700 судозаходов в год, работая с международными компаниями, которые осуществляют свою деятельность в портах Черного моря.

По информации компании, три года подряд является крупнейшим танкерным агентом в Украине.