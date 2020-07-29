Региональные сети АЗС повысили цены на бензин и дизтопливо

Розничные операторы АЗС, работающие в эконом-сегменте, 29 июля повысили стоимость бензина и дизтоплива на 10-30 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, сеть станций Motto повысила цены на бензины в среднем на 13-28 копеек, дизтоплива – на 3 коп./л. Наибольший рост в сети зафиксирован в Киевской области. Так, цены на бензины в столичном регионе подорожали на 50 коп.: А-95 –до 20,88 грн/л, А-92 – до 19,88 грн/л. При этом дизтопливо подорожало на 10 копеек только в Закарпатской и Днепропетровской областях – до 19,88 грн/л и 19,58 грн/л соответственно.

В сети Mango топливо подорожало на 20 коп.: бензин марки А-95 – до 20,79 грн/л, А-92 – до 19,79 грн/л, дизтопливо – до 19,89 грн/л.

На станциях ривненской сети "Олас" бензины подорожали на 20 копеек, дизтопливо – на 30 копеек за литр.

Полтавская сеть BVS, житомирская "Фактор" и тернопольская Green Wave подняли розничную цену дизтоплива на 10-40 копеек за литр.

Отметим, за неделю (с 17 по 24 июля) средние по стране цены на бензин и дизельное топливо в сетях АЗС повысились на 30 коп./л.

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Как сообщалось, рост розничных цен начался 29 июня. С того момента розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 90 коп./л.