Нацбанк уволит директора юридического департамента, – СМИ

Из Национального банка Украины (НБУ) уходит Олег Заморский, который с 7 октября 2015 года возглавляет юридический департамент регулятора.

Об этом НВ Бизнес сообщили хорошо осведомленные источники на рынке, передает БизнесЦензор.

"Противостояния как такого нет. Смена людей началась", — отметил источник. Кто заменит Заморского на его должности пока не известно.

Во время работы в НБУ Заморский организовал эффективную работу по возврату долгов бывших собственников, выведенных с рынка банков, по кредитам рефинансирования НБУ. Среди наиболее крупных своих должников регулятор называл: Олега Бахматюка ВиЭйБи Банк и банк Финансовая инициатива — 10,6 млрд грн, Дмитрия Фирташа банк Надра — 10,4 млрд грн, Константина Жеваго банк Финансы и Кредит — 6,7 млрд грн, Николая Лагуна Дельта Банк — 5,8 млрд грн, Леонида Климова Имэксбанк — 3,3 млрд грн.

Отдельным кейсом выделяется задолженность ПриватБанка, за которую поручился Игорь Коломойский — 7,7 млрд грн.

Для более эффективной работы с должниками НБУ нанял три юридических компании.

В прошлом году, с целью взыскания долгов НБУ подал более 140 судебных исков против Коломойского и его компаний, против Бахматюка и его компаний — более 50, против Жеваго — 30, против Лагуна — 10, против Климова — 7.

Как писал БизнесЦензор, Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского и назначала главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко. С 2014 года он возглавлял государственный "Укргазбанк".