Антимонопольный комитет обвинил НКРЭКУ в бездеятельности на рынке электроэнергии

Антимонопольный комитет Украины решил, что бездействие Нацкомиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг создает условия для нарушения законодательства о защите экономической конкуренции на рынке электроэнергии Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу АМКУ сообщает БизнесЦензор.

Комитет отмечает, что НКРЭКУ не предоставила Кабмину предложения по объемам и условиям возложение прозрачных, недискриминационных и таких, которые создают малые препятствия для развития рынка электрической энергии специальных обязанностей.

Также НКРЭКУ ненадлежащим образом провела обнародование результатов мониторинга функционирования рынка электрической энергии и его сегментов; и не обеспечила передачи работы балансирующего рынка оператором системы, в том числе состояния расчетов на балансирующем рынке.

В связи с этим АМКУ рекомендовал Нацкомиссии подать Кабмину свои рекомендации по улучшению режима ПСО, чтобы устранить искажение конкуренции на РСВ, создание искусственных небалансов "Энергоатома" и "Гарантированного покупателя" и недобросовестную конкуренцию производителей электроэнергии и трейдеров.

Также среди рекомендаций АМКУ - обеспечение своевременного обнародования результатов мониторинга функционирования рынка электроэнергии и его сегментов, прозрачности и конкуренции на рынке, в том числе цен по двусторонним договорам и цен на организованных сегментах рынка, а также любых практик, приводящих к искажению или ограничению конкуренции.

АМКУ рассчитывает получить от НКРЭКУ информацию о выявленных возможных признаках нарушения антимонопольного законодательства в действиях Оператора системы передачи за последний год. Речь, в частности, идет о формировании и предоставлении диспетчерских команд, которые приводили или могли привести к созданию искусственного дефицита на балансирующем рынке, нарушении обязательств по срокам оплаты за купленную/проданную электроэнергию на балансирующем рынке.

Антимонопольное ведомство напоминает НКРЄКУ, что регулятор должен сообщить о результатах рассмотрения рекомендаций в 15-дневный срок с момента их получения.