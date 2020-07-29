Шмыгаль оценил будущие поступления от "большой" приватизации в $1 миллиард
Большая приватизация в Украине в ближайшие годы должна обеспечить $1 млрд в госбюджет.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе правительственного заседания 29 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"У нас также большие ожидания от большой приватизации, которая должна в ближайшие годы принести в бюджет около $1 млрд", – сказал Шмыгаль.
В марте 2020 года сообщалось, что Украина до стабилизации ситуации на мировых рынках откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации.
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