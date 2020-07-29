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Шмыгаль оценил будущие поступления от "большой" приватизации в $1 миллиард

Шмыгаль оценил будущие поступления от

Большая приватизация в Украине в ближайшие годы должна обеспечить $1 млрд в госбюджет.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе правительственного заседания 29 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас также большие ожидания от большой приватизации, которая должна в ближайшие годы принести в бюджет около $1 млрд", –  сказал Шмыгаль. 

В марте 2020 года сообщалось, что Украина до стабилизации ситуации на мировых рынках откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации.

Автор: 

бюджет (1830) приватизація (1358) Шмигаль Денис (1518)


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