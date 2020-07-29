Кабмин одобрил внедрение единого билета на поезда и метро в Киеве

Кабинет министров утвердил порядок предоставления услуги единого электронного билета на разные виды транспорта.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 29 июля.

Как пояснил министр инфраструктуры Владислав Криклий, пилотный проект по внедрению единого электронного билета планируется провести до 30 июня 2021 года.

По словам министра, на транспортном портале электронных услуг уже работает кабинет пассажира в режиме тестирования и после принятия сегодняшнего решения он будет открыт для всех пользователей.

"В первой итерации этого проекта мы планируем объединить "Укрзализныцю", железнодорожные путешествия, и метрополитен Киева. Дальше будем добавлять постепенно другие города и другие виды транспорта, в том числе авиаперевозки внутренние в Украине", – уточнил Криклий.