"Центрэнерго" перечислило шахтам за месяц 200 миллионов

ПАО "Центрэнерго" перечислило за июль 2020 года угледобывающим предприятиям Украины более 200 млн грн.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

"Это на 80 млн грн больше, чем было предусмотрено графиком расчетов на этот месяц. Сейчас компания анализирует свой финансовый баланс и положение на рынке для формирования плана расчетов с шахтерами на август", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, 21 июля "Центрэнерго" перечислило 143 млн грн задолженности перед угледобывающими компаниями.

Ранее "Центрэнерго" согласовало условия договора на поставку угля с холдингом ДТЭК Рината Ахметова после поручения и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

Напомним, правительство Дениса Шмыгаля с 1 мая ввело заградительную пошлину на энергетический уголь в размере 65% на уголь из Российской Федерации. Как известно, около 90% энергетического угля в Украине добывает ДТЭК Рината Ахметова. После этого "Центрэнерго" перешло на использование подешевевшего газа, за что госкомпанию неоднократно критиковала и.о. министра энергетики Ольга Буславец.