"Центрэнерго" перечислило шахтам за месяц 200 миллионов
ПАО "Центрэнерго" перечислило за июль 2020 года угледобывающим предприятиям Украины более 200 млн грн.
Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.
"Это на 80 млн грн больше, чем было предусмотрено графиком расчетов на этот месяц. Сейчас компания анализирует свой финансовый баланс и положение на рынке для формирования плана расчетов с шахтерами на август", – сказано в сообщении.
Как сообщалось, 21 июля "Центрэнерго" перечислило 143 млн грн задолженности перед угледобывающими компаниями.
Ранее "Центрэнерго" согласовало условия договора на поставку угля с холдингом ДТЭК Рината Ахметова после поручения и.о. министра энергетики Ольга Буславец.
Напомним, правительство Дениса Шмыгаля с 1 мая ввело заградительную пошлину на энергетический уголь в размере 65% на уголь из Российской Федерации. Как известно, около 90% энергетического угля в Украине добывает ДТЭК Рината Ахметова. После этого "Центрэнерго" перешло на использование подешевевшего газа, за что госкомпанию неоднократно критиковала и.о. министра энергетики Ольга Буславец.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль