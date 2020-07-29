Кабмин назначил нового заместителя министра экономики

Кабинет министров на заседании в среду, 29 июля, назначил Александра Романишина заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Романишин известен как сооснователь компании RE:ACTOR, занимающейся внедрением инноваций в корпорациях. До последнего времени Романишин был советником министра цифровой трансформации.

Кроме того, Кабмин назначил Александра Дудченка заместителем министра развития общин и территорий по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Также Ольга Ревук назначена заместителем министра социальной политики по вопросам европейской интеграции, Иван Турчак – государственным секретарем Министерства цифровой трансформации (путем заключения контракта на срок действия карантина).

Кабмин также уволил Александра Краснолуцкого с должности замглавы Госгеокадастра, назначив его заместителем министра охраны окружающей среды и природных ресурсов, а Ирину Ставчук решил перевести с должности замминистра указанного министерства на должность заместителя министра по вопросам европейской интеграции.