Аэропорт "Харьков" начал принимать паспорта в приложении "Дия"

В Международном аэропорту "Харьков" с 29 июля начала использоваться новая технология обслуживания пассажиров внутренних рейсов.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта, передает БизнесЦензор.

"Теперь во время всех предполетных процедур путешественники могут предъявлять цифровую версию ID-карты или биометрического заграничного паспорта вместо обычного с помощью приложения "Дия", - сказано в сообщении.

Пассажиры внутренних рейсах, на этапах прохождения всех предполетных процедур (регистрация, контроль на авиационную безопасность, выход на посадку) могут показать экран смартфона на пункте контроля авиабезопасности для считывания QR-кода, после чего их допустят к полету.

В аэропорту подчеркивают, что документ, который указан при покупке билета, должен совпадать с тем документом, который предъявляется в аэропорту.

Как сообщалось, с 22 июля паспорт в приложении "Дия" начал принимать аэропорт "Борисполь".