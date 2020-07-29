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Кабмин предложил повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта

Кабмин предложил повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта

Кабинет министров 29 июля поддержал разработанный Министерством здравоохранения и Государственной службой по лексредствам и контролю за наркотиками законопроект "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях".

Законопроектом предусматривается повышение штрафов за отпуск некачественных лексредств, не соответствующих госстандартам (от 300 до 800 необлагаемых минимумов), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, повышаются штрафы за продажу лексредств без рецепта в запрещенных законодательством случаях (от 100 до 500 необлагаемых минимумов и от 500 до 700 - при повторном), за несоблюдение условий хранения лексредств (от 100 до 500 необлагаемых минимумов) и за невыполнение требований центрального органа власти в сфере контроля качества лексредств (от 200 до 500 необлагаемых минимумов).

В настоящее время максимальный размер штрафа по каждому пункту составляет соответственно 100, 70, 18 и 20 необлагаемых минимумов граждан.

Автор: 

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