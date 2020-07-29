Авиакомпания МАУ выполнит специальные рейсы в США

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) выполнит специальные рейсы в Нью-Йорк и Майами.

Как сообщает пресс-служба компании, рейсы в Нью-Йорк запланированы на 3 и 7 августа в 11:25, в Майами – 5 августа в 13:00, передает БизнесЦензор.

Из Нью-Йорка в Киев рейсы будут выполняться 3 и 7 августа в 17:45, из Майами в Киев – 5 августа в 23:55 по местному времени.

Перевозчик уточняет, что путешествия данными рейсами будут возможны исключительно в эконом-классе обслуживания.

МАУ напоминает, что украинцам разрешен въезд в США при условии 14-дневной самоизоляции и отсутствия визитов в страны ЕС, Великобритании, Ирландии, КНР, Бразилии и Ирана за последние 14 дней. Пассажирам названных выше стран въезд на территорию США запрещен.