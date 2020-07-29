"Газпром" засекретил данные о владельце судна для достройки "Северного потока-2"

Компания-собственник судна-трубоукладчика "Академик Черский", которое планируется использовать для завершения строительства газопровода "Северный поток-2", исчезла из перечня аффилированных с российским "Газпромом" предприятий.

Об этом свидетельствует квартальная отчетность "Газпрома", опубликованная в среду, 29 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Судно было приобретено "Газпромом" в 2015 году, и по крайней мере до февраля 2020 года его эксплуатирующей организацией называлась компания "Газпром флот".

В июне стало известно, что судовладельцем выступает "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд" (СТИФ).

По состоянию на 31 марта СТИФ входил в список аффилированных лиц "Газпрома". В списке по состоянию на 30 июня фонд уже не указан.

В то же время СТИФ до сих пор является действующим юридическим лицом и не менял название, следует из выписки единого государственного реестра юридических лиц. Однако в марте фонд сменил прописку с Самары на Санкт-Петербург.

Как отмечают российские СМИ, "Газпром" мог воспользоваться правом не раскрывать часть данных из-за санкционных рисков, либо формально продал компанию-владельца судна.

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Как сообщалось, ранее Сенат и Конгресс поддержали включение новых санкций против газопровода "Северный поток-2" в оборонный бюджет США на 2020/2021 финансовый год, который начнется 1 октября.

Работы по строительству "Северного потока - 2" в настоящее время приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года. Они предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты для представителей этих компаний, а также заморозку любых активов на территории страны.

"Северный поток - 2" должен быть проложен по дну Балтийского моря параллельно с уже существующим "Северным потоком". Страны, через территориальные воды которых проходит новый газопровод (Финляндия, Швеция, Германия, Дания), разрешили прокладку труб. США и ряд европейских государств выступают против сооружения газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа.