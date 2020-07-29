"Укравтодор" планирует увеличить объем ремонта дорог в 2021 году

В 2021 году Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") нацелилось на выполнение ремонтов на 7 тыс. км автодорог госзначения.

Об этом в ходе онлайн-конференции "Итоги сезона закупок в дорожной отрасли" заявил глава "Укравтодора" Александр Кубраков, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

"Проектируем проекты на 2021 год. На следующий год по дорогам государственного значения мы планируем достигнуть отметки в 7 тыс. км, а за 3-4 года полностью их обновить. Однако во многом это будет зависеть от экономической ситуации в стране", - сказал Кубраков.

"Также планируем продолжить программу обновления мостов. Общий бюджет 28,7 млрд грн на 5 лет. В 2020 году обновляем, вводим в эксплуатацию, а в некоторых случаях строим с нуля 100 сооружений. В следующем году планируем приступить, чтобы и на дорогах местного значения количество отремонтированных мостов увеличить в разы", - добавил он.

Как сообщалось, ранее Кубраков отмечал, что 2020 году в Украине планируют отремонтировать от 4 тыс. до 6 тыс. км дорог государственного и местного значения.