Кабмин поручил доукомплектовать набсоветы ТОП-15 госкомпаний

Кабинет министров поручил в двухмесячный срок доукоплектовать набсоветы 15 крупнейших госкоспаний независимыми членами и представителями государства, а также ускорить подачу на рассмотрение правительства политик собственности и ключевых показателей эффективности набсоветов для "Нафтогаза Украины", "Укроборонпрома" и "Укрзализныци".

Соответствующее протокольное поручение правительство приняло на заседании 29 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Субъектам управления: в двухмесячный срок обеспечить назначение на вакантные должности в набсоветах топ-15 крупнейших госпредприятий независимых членов и представителей государства", - указано в протокольном решении, принятом на заседании.

Согласно тексту документа, который находится в распоряжении агентства, Кабмин также поручил ускорить утверждение аналогичных документов субъектам управления "Укрпошты", "Международного аэропорта "Борисполь", "Энергоатома", Государственной продовольственно-зерновой корпорации, а для "Укрэнерго" - только утверждения ключевых показателей эффективности набсовета.

Правительство также обязало Минэкономики в двухнедельный срок создать рабочую группу при участии субъектов управления и субъектов хозяйствования для внедрения принципов корпоративного управления ОЭСР в топ-15 госкомпаний, свидетельствует документ.