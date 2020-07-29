Кабмин заменил "Пакет малыша" денежной выплатой в размере 5 тысяч гривен

Кабинет министров одобрил запуск пилотного проекта по монетизации одноразовой материальной помощи "Пакет малыша" в 2020-2021 годах.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 29 июля, с доработкой в трехдневный срок.

Как пояснила министр социальной политики Марина Лазебная, необходимость принятия такого решения связана с тем, что министерство не смогло провести тендер на закупку "Пакетов малыша".

"Проектом предлагается ввести целевую денежную компенсационную выплату вместо натуральной помощи "пакет малыша" в размере 5 тысяч гривен", – сообщила глава Минсоцполитики.

По словам министра, граждане, у которых родился ребенок, смогут обратиться за такой компенсацией на протяжении года после его рождения. Денежная помощь будет выплачиваться через "Приватбанк", который будет выдавать для этой цели специальные социальные карты, средства с которых можно будет потратить на покупку одежды, обуви, игрушек, а также других товаров для новорожденных.

Лазебная уточнила, что в госбюджете на эти цели заложено 1,2 млрд грн.

Как сообщалось, программу одноразовой помощи "Пакет малыша" при рождении ребенка Кабмин запустил летом 2019 года.

Министерство социальной политики определило детализированный перечень детских товаров общей стоимостью до 5 тысяч гривен для комплектования

Согласно утвержденному перечню, в набор входили, среди прочего, подгузники, влажные салфетки, пеленки, шапочки, боди, ползунки, носки, термометр, ножницы, одеяло, плед, матрас, полотенце, погремушка, крем, мыло-шампунь.