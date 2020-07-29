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Кабмин заменил "Пакет малыша" денежной выплатой в размере 5 тысяч гривен

Кабмин заменил

Кабинет министров одобрил запуск пилотного проекта по монетизации одноразовой материальной помощи "Пакет малыша" в 2020-2021 годах.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 29 июля, с доработкой в трехдневный срок.

Как пояснила министр социальной политики Марина Лазебная, необходимость принятия такого решения связана с тем, что министерство не смогло провести тендер на закупку "Пакетов малыша".

"Проектом предлагается ввести целевую денежную компенсационную выплату вместо натуральной помощи "пакет малыша" в размере 5 тысяч гривен", – сообщила глава Минсоцполитики.

По словам министра, граждане, у которых родился ребенок, смогут обратиться за такой компенсацией на протяжении года после его рождения. Денежная помощь будет выплачиваться через "Приватбанк", который будет выдавать для этой цели специальные социальные карты, средства с которых можно будет потратить на покупку одежды, обуви, игрушек, а также других товаров для новорожденных.

Лазебная уточнила, что в госбюджете на эти цели заложено 1,2 млрд грн.

Как сообщалось, программу одноразовой помощи "Пакет малыша" при рождении ребенка Кабмин запустил летом 2019 года.

Министерство социальной политики определило детализированный перечень детских товаров общей стоимостью до 5 тысяч гривен для комплектования

Согласно утвержденному перечню, в набор входили, среди прочего, подгузники, влажные салфетки, пеленки, шапочки, боди, ползунки, носки, термометр, ножницы, одеяло, плед, матрас, полотенце, погремушка, крем, мыло-шампунь.

Автор: 

діти (140) Кабмін (7803) Міністерство соціальної політики (667) Лазебна Марина (31)


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Топ коментарі
+1
что-то вы путаете)) это не денежные выплаты за рождение ребенка - те выплаты никто не отменял и не менял. Выдавали "беби-бокс" с товаром для ребенка, он стоил примерно 5000 грн, теперь вместо него просто будут давать деньги, а родители сами купят то что нужно (в магазинах с определенной категорией товаров)
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30.07.2020 09:39 Відповісти
+1
Молодцы! Теперь алкаши будут пропивать на 5 штук больше, родив ребенка, который им нахрен не нужен...
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30.07.2020 10:48 Відповісти
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30.07.2020 08:53 Відповісти
что-то вы путаете)) это не денежные выплаты за рождение ребенка - те выплаты никто не отменял и не менял. Выдавали "беби-бокс" с товаром для ребенка, он стоил примерно 5000 грн, теперь вместо него просто будут давать деньги, а родители сами купят то что нужно (в магазинах с определенной категорией товаров)
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30.07.2020 09:39 Відповісти
и очень хорошо. потому как не факт, что то, что покладут наши службы в этот "беби-бокс", действительно будет стоить 5000 грн.
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30.07.2020 10:35 Відповісти
Олежка ,к сожалению ты из партии зедебилов! Выдавали не ради денег ,а для того ,что бы те мамаши которые отказывались от детей на первое время были всем обеспечены и после этого ,очень много ,особенно малолетних мам привыкали к своим новорожденным и передумывали их оставлять.Но и цена в 5000 .тысяч это оптом закупленный товар!! Ты за 5000 тысяч и половину не купишь того ,что там находится.Почему ко всему к чему притрагиваются зеленые реформаторы идет прахом?
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30.07.2020 16:28 Відповісти
Ты сам лично получал такой бокс? Что ты городишь, что и половину не купишь, того что там есть? Люди которые получали его, говорили, что там максимум на 3 тысячи гривен было товаров. Тот кто надумал оставить ребенка, никакой беби-бокс не поможет, что ты несешь?
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30.07.2020 18:47 Відповісти
Это заключение в твоем зедебильном мозге,а психологи и статистика говорит про другое.Есть природная зависимость матери и ребенка и если она какое то время им занимается,а это дает ей возможность ,бейби бокс,потому что там вещей и принадлежностей на 3 месяца!! Тебе говорили ,что там максимум на 3000 тысячи ,так ты возьми у людей и посмотри ,еще в некоторых род.домах не закончились! Что бы не быть зедебилом и не слушатьГ+Г. Задумывалось этоименно для этого ,а не для раздачи 5000 ,это самое простое, а когда роженица выписывается из род. дома и у нее уже все есть ! Не у всех есть мужья и даже мамы и папы ,которые на 5000 тысяч ,которые дадут ,Возможно через пол года могут ей купить.
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31.07.2020 08:10 Відповісти
Молодцы! Теперь алкаши будут пропивать на 5 штук больше, родив ребенка, который им нахрен не нужен...
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30.07.2020 10:48 Відповісти
Зебіли плавно перетворюють Україну на паРашу. Це перший крок, закінчиться так, як у кацапів працює федеральна програма.
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30.07.2020 11:02 Відповісти
Мені цікаво інше. Чи правда, що ці кошти можно буде витратити виключно в магазинах дитячих товарів, які уклали спеціальний договір із державою?
Якщо це так, то ми маємо банальне бажання побудувати чергову корупційну схему, коли хтось, за певний відкат, буде укладати договори із конкретними магазинами.
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30.07.2020 11:04 Відповісти
В некоторой степени даже правильно. Например, нам полтора года назад примерно треть предметов из набора вообще не пригодилась. Хотя жене коробка понравилась - теперь там склад шмоток, из которых выросли
Только непонятно, как собираются регулировать, чтобы эти 5000 не тупо пробухали? Спецкарта, необслуживаемая в банкоматах и подходящая ТОЛЬКО в отдельных магазинах из этой партнерской программы? Так какие цены будут в этих магазинах...
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30.07.2020 12:50 Відповісти
І тут зелені мразі обісралися, 5 т. гр зараз це як пародія на допомогу
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30.07.2020 15:13 Відповісти
А чего не 50 гривен?
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30.07.2020 15:51 Відповісти
Нда... С одной стороны оно конечно монетизация, но с другой говорят было удобно - всё сразу в одной коробке... А если мать -одиночка - как ей по магазинам бегать, искать подешевле?
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30.07.2020 16:48 Відповісти

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