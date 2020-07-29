Четверть потребителей на Житомирщине задолжали за газ

22,27% потребителей газа Житомирщины задолжали за потребленный газ. По состоянию на 24 июля 81 292 клиента компании не уплатили за газ 73,86 млн грн.

Об этом говортся в сообщении компании "Житомиргаз Сбыт", передает БизнесЦензор.

С начала карантина "Житомиргаз Сбыт" не применяет штрафные санкции за просрочку оплаты за потребленный газ и не прекращает поставки газа должникам. Однако такие временные послабления никоим образом не означают, что можно не оплачивать счета, подчеркивают в компании.

Так, "Житомиргаз Сбыт" с начала года сообщил о существующей задолженности более 51 044 потребителей. В случае следующих неуплат после окончания карантина компания будет вынуждена принять меры по отключению от газоснабжения и обращаться в суд.

В то же время, потребители, которые имеют долг, могут заключить договор реструктуризации долга и минимизировать риски отключения от газоснабжения в межотопительный период и избежать судебной процедуры.

"Мы предоставляем возможность оплатить потребленный газ частями той категории граждан, которые по состоянию на 1 октября 2019 года не имели задолженности за потребленный газ, а в промежутке между октябрем и июлем оплатили за газ не менее 60,8%. Также есть еще два требования: претенденты на реструктуризацию долга не должны быть субсидиантами и не должны быть отключенными от системы газоснабжения", - пояснила директор ООО "Житомиргаз Сбыт" Елена Благодарская.

Договор реструктуризации долга от ООО "Житомиргаз Сбыт" позволяет рассрочить оплату долга равными частями с 1 июня по 1 сентября 2020 года и войти в следующий отопительный сезон без долгов.

В компании напоминают, что клиенты ООО "Житомиргаз Сбыт" имеют возможности оплатить счета за газ дистанционно. Для них работают онлайн-сервисы сайта 104.ua: личный кабинет, мобильные приложения для Android и iOS, а также вайбер-бот. Также была разработана экспресс-регистрация, которая позволяет создать личный кабинет на сайте 104.ua всего за один звонок. Для этого нужно позвонить с мобильного телефона в контакт-центр по телефонам 067 33-38-104 или (04412) 55-80-04 и сообщить оператору номер лицевого счета (он в квитанции каждого клиента). Операторы сами зарегистрируют кабинет, а потребитель в сообщении получит логин и пароль к нему.

"Житомиргаз Сбыт" благодарен всем, кто платит за потребленный газ вовремя, и призывает не накапливать долги, с которыми будет сложно рассчитаться и которые будут ставить под угрозу стабильность газоснабжения. Скачать счета для оплаты услуг, не ожидая бумажные, можно в личном кабинете на сайте 104.ua и в viber-боте 7104", – сказано в сообщении.