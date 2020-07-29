В Киеве открыли первую перехватывающую парковку возле метро. ФОТО

Первая из запланированных шести перехватывающих парковок возле метро у станции "Выдубичи" уже работает в режиме опытной эксплуатации.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

"Первый из шести перехватывающих паркингов – возле станции метро Выдубичи – уже работает в режиме опытной эксплуатации, пока на бесплатной основе. Он рассчитан на 193 места. На сегодня в среднем ежедневно владельцы автомобилей оставляют на парковке 120-140 автомобилей", – отметил чиновник.

По словам заместителя председателя КГГА, перехватывающие паркинги появятся на въездах в столицу по пяти направлениям:

Ирпенское направление – возле станции метро "Академгородок";

Житомирское направление – возле станции метро "Святошин";

Одесское направление – возле станций метро "Выдубичи" и "Ипподром";

Бориспольское направление – возле станции метро "Красный Хутор";

Гостомельское направление – возле станции метро "Сырец".

Всего на этих паркингах смогут разместиться 988 автомобилей.

Для удобства пользователей паркинга на "Выдубичах" уже обустроено наружное освещение, транспортное и пешеходное ограждение, два безопасных пешеходных перехода, нанесена дорожная разметка, установлена ​​навигация, проложено оптоволокно и в ближайшее время будет установлено 10 камер видеонаблюдения. Сейчас завершается оборудования входных групп КПП и шлагбаумов.

Директор Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Осипов отметил, что перехватывающие паркинги предоставляет водителям разумную альтернативу: оставить свой автомобиль на площадке и продолжать движение общественным транспортом.

"Благодаря этому мы разгрузим центральную часть города от частного транспорта и уменьшим пробки в столице", – подчеркнул чиновник.