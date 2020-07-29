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Новини
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Из Нацбанка уволился главный юрист

Из Нацбанка уволился главный юрист

Директор юридического департамента Национального банка Украины (НБУ) Олег Заморский 28 июля завершил работу на занимаемой должности по собственному желанию.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Заморский возглавлял юридический департамент регулятора с октября 2015 года.

В Нацбанке уточнили, что для замещения вакантной должности в скором времени будет объявлен конкурсный отбор.

Юридический департамент НБУ отвечает в том числе за организацию и координацию ведения претензионно-исковой работы.

Напомним, Национальный банк ведет сотни судебных процессов с бывшими владельцами обанкротившихся банков, а также с бывшими собственниками национализированного "Приватбанка" Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Среди наиболее крупных своих должников регулятор называл: Олега Бахматюка ("ВиЭйБи Банк" и банк "Финансовая инициатива") – 10,6 млрд грн, Дмитрия Фирташа (банк "Надра") – 10,4 млрд грн, Константина Жеваго ("Финансы и Кредит") – 6,7 млрд грн, Николая Лагуна ("Дельта Банк") – 5,8 млрд грн, Леонида Климова ("Имэксбанк") – 3,3 млрд грн. Отдельным кейсом выделяется задолженность "Приватбанка", за которую поручился Игорь Коломойский – 7,7 млрд грн.

В прошлом году, с целью взыскания долгов НБУ подал более 140 судебных исков против Коломойского и его компаний, против Бахматюка и его компаний – более 50, против Жеваго – 30, против Лагуна – 10, против Климова – 7.

Как сообщалось, 16 июля Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского и назначала главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко, который в последние годы возглавлял государственный "Укргазбанк".

Автор: 

Коломойський Ігор (1775) НБУ (9356) звільнення (1012)


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Топ коментарі
+14
Ну що хтось ще мав якісь сумніви для чого ЗЕнедоумок НБУ позбавляє самостійності.
Зараз "по конкурсу" беня проведе кого треба і справи зільють.
Головне зебобікам казки про стимулювання економіки розповісти.
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29.07.2020 17:38 Відповісти
+11
Дуже жмуть справи проти привату Бородату бабусю і її слугу.
Ну нічо зебанатіки. Ви "сдєлалі ето вмєстє"©.
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29.07.2020 18:45 Відповісти
+9
Замысел понятен - берём в Нацбанк юристом Портнова!
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29.07.2020 18:00 Відповісти
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Ну що хтось ще мав якісь сумніви для чого ЗЕнедоумок НБУ позбавляє самостійності.
Зараз "по конкурсу" беня проведе кого треба і справи зільють.
Головне зебобікам казки про стимулювання економіки розповісти.
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29.07.2020 17:38 Відповісти
Замысел понятен - берём в Нацбанк юристом Портнова!
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29.07.2020 18:00 Відповісти
Дуже жмуть справи проти привату Бородату бабусю і її слугу.
Ну нічо зебанатіки. Ви "сдєлалі ето вмєстє"©.
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29.07.2020 18:45 Відповісти
Люди не хочуть приймати участі в злочинах зеленої влади та їх хазяїв. Йдуть.
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29.07.2020 19:47 Відповісти
Профессионалы и и Зе!Банда,-вещи не совместимые, к тому же он не был членом партии регионов.
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29.07.2020 20:35 Відповісти
Все толковые люди не хотят портить репутацию связью с зелепукинской властью...
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29.07.2020 23:51 Відповісти
Голосуючи "за нові обличчя" ви голосували за кота в мішкуТак роблять тільки кругли дурні.
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30.07.2020 08:23 Відповісти
Квадратні теж так роблять!
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30.07.2020 09:20 Відповісти
Керівника в угоду Бєні знищили, тепер міняють юриста. Чекаємо на серію програних державною (НБУ) судових справ, невигідних мирових угод і відкликаних проти Бєні позовів.

Саме тут, любі наші 73% дегенератів міститься відповідь чому не Зеля.
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30.07.2020 09:53 Відповісти
Как же теперь НБУ без юриста?
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30.07.2020 10:49 Відповісти

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