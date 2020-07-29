Из Нацбанка уволился главный юрист

Директор юридического департамента Национального банка Украины (НБУ) Олег Заморский 28 июля завершил работу на занимаемой должности по собственному желанию.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Заморский возглавлял юридический департамент регулятора с октября 2015 года.

В Нацбанке уточнили, что для замещения вакантной должности в скором времени будет объявлен конкурсный отбор.

Юридический департамент НБУ отвечает в том числе за организацию и координацию ведения претензионно-исковой работы.

Напомним, Национальный банк ведет сотни судебных процессов с бывшими владельцами обанкротившихся банков, а также с бывшими собственниками национализированного "Приватбанка" Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Среди наиболее крупных своих должников регулятор называл: Олега Бахматюка ("ВиЭйБи Банк" и банк "Финансовая инициатива") – 10,6 млрд грн, Дмитрия Фирташа (банк "Надра") – 10,4 млрд грн, Константина Жеваго ("Финансы и Кредит") – 6,7 млрд грн, Николая Лагуна ("Дельта Банк") – 5,8 млрд грн, Леонида Климова ("Имэксбанк") – 3,3 млрд грн. Отдельным кейсом выделяется задолженность "Приватбанка", за которую поручился Игорь Коломойский – 7,7 млрд грн.

В прошлом году, с целью взыскания долгов НБУ подал более 140 судебных исков против Коломойского и его компаний, против Бахматюка и его компаний – более 50, против Жеваго – 30, против Лагуна – 10, против Климова – 7.

Как сообщалось, 16 июля Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского и назначала главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко, который в последние годы возглавлял государственный "Укргазбанк".