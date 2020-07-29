Кабмин установил требования к качеству сжиженного газа

Кабинет министров на заседании в среду, 29 июля, утвердил Технический регламент о требованиях к сжиженному газу для автомобильного транспорта, коммунально-бытового потребления и промышленных целей.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики, установленные документом требования национальных стандартов к показателям качества сжиженного газа становятся обязательными для применения, передает БизнесЦензор.

Постановлением также вводится обязательная оценка соответствия сжиженного газа, который вводится в обращение или предоставляется на рынке Украины, по процедуре, установленной законодательством, а также определяется орган государственного рыночного надзора в этой сфере.

"Введение указанного постановления в действие будет способствовать обеспечению рынка качественным сжиженным газом и предотвратит нецелевое применение газа коммунально-бытового потребления и промышленных целей для использования его в качестве топлива для автотранспортных средств", – сказано в сообщении министерства.