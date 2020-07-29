Граждане Украины могут полететь на отдых всего в 6 стран, – министр

По состоянию на 29 июля граждане Украины могут беспрепятственно полететь на отдых в шесть стран – Болгарию, Турцию, Египет, Албанию, Черногорию и Хорватию.

Как передает БизнесЦензор, об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил на своем канале в Telegram.

Министр уточнил, что в Болгарию можно попасть только при наличии негативного теста на COVID-19, сделанного на протяжении 72 часов до прибытия. В Хорватию – с обязательным негативным ПЦР-тестом при въезде, сделанным на протяжении последних 48 часов, а после отдыха в Черногории необходимо отправиться на 14-дневную самоизоляцию по прибытию в Украину или сдать тест.

В то же время въезд и возвращение в Турцию, Египет и Албанию возможны без ограничений.

Криклий напомнил, что ПЦР-тест можно сделать прямо в аэропорту.

"Данные касательно въезда меняются каждый день в зависимости от эпидемиологической ситуации в странах. Поэтому перед поездкой обязательно проверяйте информацию", – добавил Криклий.

Как сообщалось, по данным Министерства иностранных дел, по состоянию на 21 июля въезд для граждан Украины при соблюдении ряда условий разрешили 39 стран, большинство из которых – экзотические и не пользующиеся популярностью для путешествий.