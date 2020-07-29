У семьи главного дорожника Харькова нашли бизнес в Испании

Директор Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета Владимир Чумаков не внес в декларацию испанский фирму, которая принадлежит его жене и дочери.

Об этом пишет "Харьковский антикоррупционный центр", передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

По данным испанского бизнес-реестра, жена чиновника Ольга и дочь Алина Чумакова владеют испанской компанией Actividades inmobiliarias berezen S.L., которая занимается предоставлением в аренду недвижимости.

Фирма расположена в Жироне. Согласно декларации харьковского чиновника, в Испании в июне 2019 года семья Чумакова купила дом площадью 303 кв. м и более 27 соток земли. Дом Ольге и Алине Чумаковым обошелся в 16,39 млн грн, стоимость земельного участка не известна.

Владимир Чумаков – человек из ближайшего окружения мэра Харькова Геннадия Кернеса, возглавляет Департамент строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета.

До перехода на работу в мэрию Владимир Чумаков возглавлял фирму ООО "Паркинг +", которое он основал. Сейчас фирма является главным фаворитом по ремонту дорог Харькова, получив более 1 млрд грн бюджетных средств.