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Кабмин установил выплату помощи по уходу за одинокими пожилыми пенсионерами

Кабмин установил выплату помощи по уходу за одинокими пожилыми пенсионерами

Кабинет министров на заседании в среду, 29 июля, установил порядок выплаты ежемесячной государственной социальной помощи на уход одиноким пенсионерам, которым исполнилось 80 и более лет, и которые нуждаются в постоянном постороннем уходе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, передает БизнесЦензор.

Такая помощь составит 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, и составит 685 грн.

В Минсоцполитики уточнили, что помощь будет назначаться и выплачиваться с 1 января 2020 года.

Как сообщалось, указанная помощь предусмотрена принятым в июне законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц".

Автор: 

Кабмін (7803) пенсіонери (433) пенсія (693) Міністерство соціальної політики (667)


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