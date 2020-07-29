"Донбассэнерго" Ефимова сократило убыток за полгода в 6,5 раза

Энергогенерирующая компания ЧАО "Донбассэнерго" в январе-июне 2020 года снизила чистый убыток в 6,5 раза (на 129,23 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 23,56 млн грн.

Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Чистый доход компании за отчетный период вырос на 15,8% (на 415,63 млн грн) – до 3,05 млрд грн, валовая прибыль – на 1,8% (на 4,05 млн грн), до 230,59 млн грн.

Как сообщалось, ПАО "Донбассэнерго" по итогам работы в 2019 году получило чистый убыток в размере 69 млн грн, по сравнению с чистой прибылью в 104,11 млн грн годом ранее.

"Донбассэнерго" владеет Старобешевской (расположена на оккупированной территории) и Славянской ТЭС суммарной установленной мощностью 2880 МВт, в т.ч. мощность СлТЭС составляет 880 МВт. В конце марта 2017 года генкомпания заявила о потере контроля над работой Старобешевской ТЭС, а также части структурных единиц, расположенных на временно неподконтрольной территории.

ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,773% акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству.

Ранее конечным бенефициаром ЧАО указывался бизнесмен Игорь Гуменюк, после – Роберт Бенш и Андреас Церни (Андрей Черный), однако, по данным СМИ, контроль над компанией сохранял старший сын Виктора Януковича Александр.

В июле 2018 года стало известно, что контрольный пакет акций ПАО "Донбассэнерго" был продан депутату Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Максиму Ефимову. Информацию об этом подтвердил сам Ефимов, структурам депутата продан весь пакет Януковича и его бизнес-партнера Игоря Гуменюка в "Донбассэнерго" – 60,8% акций.