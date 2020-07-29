Банк "Пивденный" сократил чистую прибыль на 29%

Чистая прибыль банка "Пивденный" (Одесса) по итогам января-июня 2020 года составила 114,3 млн грн, что на 28,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (160,3 млн грн).

Об этом сообщается в квартальной отчетности банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно отчетности, чистая прибыль банка за второй квартал 2020 года составила 84,3 млн грн, что на 8,5% больше, чем за соответствующий период прошлом года.

Чистый процентный доход банка за январь-июнь 2020 года вырос на 16,6% к аналогичному показателю в 2019 году – до 674,4 млн грн, а чистый комиссионный – на 3,4%, до 300,7 млн грн, при этом отчисления в резервы под будущие кредитные убытки увеличились на 16,2% – до 104,8 млн грн.

Активы банка по итогам первого полугодия увеличились на 5,4% – до 28,1 млрд грн, в том числе кредиты и авансы клиентам – на 21%, до 15,8 млрд грн, денежные средства и их эквиваленты – в 1,4 раза, до 5,5 млрд грн, а инвестиции в ценные бумаги сократились в 1,7 раза – до 4,4 млрд грн.

Обязательства банка "Пивденный" за январь-июнь возросли на 5,5% – до 25,2 млрд грн, в том числе средства клиентов увеличились на 149,1 млн грн – до 19,8 млрд грн, а задолженность перед Нацбанком Украины (НБУ) – с 0 на начало года до 2,3 млрд грн.

Собственный капитал банка за полгода увеличился на 4,5% – до 2,97 млрд грн, в том числе уставный капитал – на 22,5%, до 1,64 млрд грн.

Банк "Пивденный" основан в 1993 году.

Согласно данным Нацбанка, на начало 2020 года Юрий Родин напрямую и опосредованно владел 63,508292% акций банка, его дочь Анна Ванецьянц – 12,385933%, жена Тамара Родина – 5,087071%. Кроме того, Марку Беккеру принадлежало 23,879182% уставного капитала финучреждения.

По состоянию на 1 июня 2020 года по размеру активов банк "Пивденный" занимал 13 место среди 75 действующих украинских банков.