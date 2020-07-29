Падение пассажиропотока в аэропортах Украины за год достигнет 55%, – IATA

По итогу 2020 года пассажиропоток украинских аэропортов может сократиться на 55% по сравнению с 2019 годом.

Об этом в ходе онлайн-марафона "Авиационная отрасль после пандемии COCID-19. Влияние на аэропорты, авиакомпании и людей" сообщил региональный менеджер IATA по Украине, Грузии и Армении Алекс Онацкий, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

По данным IATA, которые озвучил Онацкий, в текущем году будет обслужено на 10,8 млн меньше авиапассажиров, чем годом ранее.

По итогам 2019 года пассажиропоток аэропортов Украины составлял 24,3 млн человек.

Ранее Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) выпустила доклад, в котором спрогнозировала, что объем мировых пассажирских авиаперевозок (пассажирооборот/revenue passenger kilometers, RPK) вернется к докризисному уровню не ранее 2024 года.