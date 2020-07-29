Нацбанк разрешил банкам не подавать бумажную отчетность из-за продления карантина

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил банкам не подавать финансовую отчетность за первое полугодие и 9 месяцев 2020 года на бумажных носителях при условии ее размещения на веб-сайте банка.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления Национального банка №108 от 29 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Такое решение обусловлено продолжением карантина и ограничительных мер для предотвращения распространения коронавируса COVID-19", – пояснили в НБУ.

Также Национальный банк разрешил ответственным лицам банковских групп не подавать на бумажных носителях промежуточную консолидированную отчетность банковской группы и промежуточную субконсолидированную отчетность подгрупп банковской группы за второй и третий кварталы 2020 года при условии ее размещения на собственных сайтах до 31 августа и до 30 ноября соответственно.

Как сообщалось, в апреле НБУ разрешил банкам не подавать финансовую отчетность за 2019 год и за первый квартал 2020 года на бумажных носителях при условии ее размещения на собственных сайтах.