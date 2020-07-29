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Главы набсоветов госкомпаний пожаловались Зеленскому на ограничение зарплат

Главы набсоветов госкомпаний пожаловались Зеленскому на ограничение зарплат

Генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус 29 июля передал президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо от глав наблюдательных советов с просьбой решить проблему с введенным на период карантина ограничением зарплат в госкомпаниях в 47 тыс. грн в месяц, так как она снижает эффективность работы и угрожает потерей профессиональных специалистов.

Об этом Абромавичус заявил в ходе "круглого стола", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По зарплатам лично дал (президенту) два письма: одно – от глав набсоветов всех госкомпаний, и одно – лично от меня, что страдают 36 руководителей (предприятий из концерна "Укроборонпром") очень важных госкомпаний по поводу этого ограничения", – сказал Абромавичус.

По словам гендиректора "Укроборонпрома", был откровенный разговор на эту тему с главой государства, который уже понимает эту проблему.

"Но сейчас нет голосов в Верховной Раде, поэтому будут предложены в сентябре другие механизмы, чтобы убрать эти (ограничения)", – сказал Абромавичус.

По его словам, говорить о полной утрате политической поддержки реформы корпоративного управления преждевременно.

"Сейчас на политическом уровне, будем откровенны, проблемы корпоративного управления не есть в приоритете, к сожалению", – в то же время констатировал гендиректор "Укроборонпрома".

Как сообщалось, с введением карантина в марте этого года выплаты чиновникам высокого ранга и руководству госкомпаний были ограничены 10 минимальными зарплатами – 47,23 тыс. грн.

В программе сотрудничества с МВФ stand by власти Украины взяла на себя обязательство отменить это ограничение до 1 июля. В конце этой сессии в первой половине июля президент внес соответствующий вопрос в Верховную Раду на внеочередную сессию, однако потом отозвал его.

В настоящее время карантин в Украине действует до конца августа.

Автор: 

наглядова рада (563) Абромавичус Айварас (85) зарплата (1135)


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Дармоїди без честі і совісті. А Абрамявічкуса - геть з такої посади!
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29.07.2020 21:14 Відповісти
Аброиавичуса кто-то там держит силой? И заставляет ПОЛУЧАТЬ 47. 000?
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29.07.2020 21:23 Відповісти
КРЫСЫ!
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29.07.2020 21:51 Відповісти

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