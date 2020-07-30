Гендиректор "Укроборонпрома" Абромавичус может сменить должность
Новая команда госконцерна "Укроборонпром" продолжит работу, однако гендиректор госконцерна Айварас Абромавичус может сменить должность, сообщил сам Абромавичус по итогам встречи в среду в Офисе президента (ОП).
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"Команда будет работать дальше, я также буду работать дальше, и мы скоро увидим на какой должности", – сказал он в ходе круглого стола Киевской школы экономики в среду.
По его словам, исходя в ОП он сделал вывод о политической поддержке двигаться дальше в проводимых в госконцерне изменениях.
Абромавичус напомнил, что изначально шел на должность гендиректора только на 2-3 месяца, чтобы начать финансовый и forensic-аудит, разработать стратегические документы и завести новую команду.
"За 11 месяцев мы завели почти 70 профессиональных людей в концерн из 260 людей, то есть все замы генерального директора совсем новые люди И поменяли почти 30 руководителей наибольших предприятий. Сейчас я уже 11 месяцев на этой должности, и это втрое или вчетверо больше, чем я планировал, и какие были договоренности лично с президентом", – сказал гендиректор "Укроборонпрома".
Согласно данным агентства "Интерфакс-Украина", ранее рассматривался вопрос возможного возвращения Абромавичуса в набсовет госконцерна. Он уже возглавлял его в период с начала июня по конце августа 2019 года, когда президент Владимир Зеленский назначил его гендиректором "Укроборонпрома". Тогда Абромавичус отметил, что это решение было вынужденным из-за начавшихся негативных процессов, и он будет возглавлять компанию до отбора нового руководителя на конкурсе.
Как сообщалось, указ о назначении Айвараса Абромавичуса главой госконцерна "Укрооронпром" президент Владимир Зеленский подписал 30 августа, уволив с этой должности Павла Букина.
10 июля министр экономического развития в 2014-2016 годах Айварас Абромавичус избран главой наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром", в который он был введен 12 июня указом президента Владимира Зеленского.
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За первое полугодие бюджетное финансирование Верховной Рады (бюджетный код 0110000) выполнено на 103,6%/
За первое полугодие бюджетное финансирование Держаного управлыння справами (президентские) (бюджетный код 0300000 ) выполнено на 107,2%
Хоча у Айвараса Абромавічуса є квартира на Хрещатику, литовець з сім'єю проживає в заміському будинку під Києвом в селищі Лебедівка.
Особняк з 7-ми кімнат площею 302 кв. м знаходиться в котеджному містечку Riviera Villas. Ця нерухомість і земельна ділянка в 13 соток оформлені на дружину Абромавічуса Катерину.
Котеджне селище Riviera Villas розміщене в природоохоронній лісовій території і отримати законно землю для будівництва котеджів тут неможливо. Проте котеджі були побудовані.
Правоохоронці вважають, що земля раніше була видана незаконно.
Зампрокурора Київської області Ігор Грабець і. https://from-ua.com/articles/423554-svoi-sredi-chuzhih-i-chuzhoi-sredi-svoih-ili-o-tom-kak-aivaras-abromavichus-obmanul-ozhidaniya-ukraincev.html скаржився своєму начальнику на міністра економічного розвитку Айвараса Абромавічуса, який чинив на прокурора тиск.
https://cfts.org.ua/news/kompaniya_postavlyayuschaya_aviatoplivo_v_litve_i_polshe_khochet_zayti_v_borispol_28678 Для цього вирішено було залучити на український ринок литовську компанію Baltic Ground Services (BGS). . https://informator.news/sbu-rozsliduje-koruptsijni-shemy-z-rozkradannya-palnoho-v-aeroportu-odesy/ У зв'язку з цим СБУ навіть відкрило досудове розслідування .
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_6db83983-a61e-47f8-bcbb-91********** Останній фінансовий звіт як державний службовець Айварас Абромавічус надав в 2016 році. Як випливає з декларації екс-міністра велика частина активів належить його дружині Катерині Рибаченко. Жінка володіє двома квартирами в Києві, квартирою в анексованому Криму і квартирою в окупованому Донецьку. На Катерину записаний згаданий вище котедж в Лебедівці Київської області та земельні ділянки
2 июня 2015 года Айварас Абромавичус совершил беспрецедентный поступок - позвонил первому заместителю Прокурора Киевской области Игорю Грабцу и потребовал полностью прекратить разбирательство.
https://antikor.com.ua/ https://antikor.com.ua
Однако по документам, у жены Абромавичуса есть имение - оно находится в клубном поселке Riviera Villas (с. Лебедевка, в 40 км от Киева).
Такой коттедж риэлторы оценивают примерно в $500 тыс.
Абромавичус лично передал обращение по этому поводу президенту
https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/615870172666024?__cft__[0]=AZUc1A6tQj9Zo0kTutaYsDzC2o5eDTSLLz-QMvy9XFFIKAsLi5OClbZH7LwvrQWD_e0jsRPQAwo6qXqKKKSGrMdZZyd-Gm8nyngrO3EU2K9RvgXgnF_vqW2xyYb2keuSs49KUsLUVZ8-eJU00TDlW9lH&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
КОМПРАДОРЫ и торговцы Родиной спрашивают у Зеленского...
Генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус 29 июля передал президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо от глав наблюдательных советов с просьбой решить проблему с введенным на период карантина ограничением зарплат в госкомпаниях в 47 тыс. грн в месяц...