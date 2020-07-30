СБУ раскрыла схему поставок военных товаров в РФ

СБУ разоблачили чиновников частных компаний, которые незаконные поставки в Россию товаров военного назначения и двойного использования, производимых государственными оборонными предприятиями.

Об этом со ссылкой на пресс-службу СБУ сообщает БизнесЦензор.

СБУ блокировала поставки еще в марте 2020 года.

"Для документирования схемы в июле Служба безопасности Украины провела ряд обысков на некоторых оборонных предприятиях в Харьковской, Киевской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях. Руководство государственных оборонных предприятий при проведении следственных действий способствовало в предоставлении информации по закупкам частными компаниями товаров военного и двойного назначения", - сказано в сообщении.

Установлено, что частные предприниматели-организаторы схемы закупали продукцию государственных оборонных предприятий для дальнейших незаконных поставок в РФ и другие страны. Отмечается, что приобретение военной продукции могло осуществляться при содействии сотрудников государственных оборонных предприятий с нарушениями украинского законодательства.

Кроме того, участники группы в Россию передавали некоторые технологии по производству украинской военной продукции.

По данным следствия, организатор махинации - заместитель директора одного из крупных российских предприятий, которое обеспечивает продукцией военного назначения подразделения армии РФ и предприятия военно-промышленного комплекса.

"Он имеет устойчивые связи с действующими и бывшими сотрудниками ФСБ РФ", - сообщает СБУ.

Сейчас правоохранители сообщают о подозрении организатору и трем фигурантам уголовного производства - чиновникам частных компаний-поставщиков. Решается вопрос о квалификации действий других участников организованной преступной группы, в том числе - по признакам преступления, предусмотренного ст.333 Уголовного кодекса Украины.