МАУ Коломойского оценила убытки от карантина в $60 миллионов

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) из-за временного прекращения деятельности во время карантина получила $60 млн убытков и подтверждает планы сократить 900 сотрудников.

Об этом сообщили в пресс-службе МАУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ежемесячно простой авиакомпании стоит около $14,5 млн обязательных расходов, что и сформировало объем убытка около $60 млн за период прекращения деятельности компании… Простой и существенное снижение объемов работы после восстановления авиасообщения Украины приводит к вынужденному постепенному сокращению около 900 сотрудников МАУ", - рассказали в авиакомпании.

По информации пресс-службы авиаперевозчика, в настоящее время компания осуществляет только треть, а то и менее от обычного ритма полетов.

Как сообщалось, МАУ объявляла об увольнении 900 сотрудников из-за закрытия авиасообщения еще в мае.

Ранее МАУ обращалась к правительству с просьбой предоставить предприятию льготный кредит в размере $50 млн под 5-6% для поддержания финансовой стабильности предприятия. Президент МАУ Евгений Дыхне также заявлял, что обсуждается финподдержка авиакомпании со стороны собственников, однако ни о какой поддержке компании от владельцев пока не известно.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности, одним из конечных бенефициаров компании является Игорь Коломойский.