Банк Тигипко увеличил чистую прибыль за полгода на 7,5%

Чистая прибыль АО "Универсал Банк" по итогам января-июня 2020 года составила 288,61 млн грн, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года (268,46 млн грн).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно квартальной отчетности банка его чистая прибыль за второй квартал 2020 года составила 123,96 млн грн, то на 18,7% меньше, чем за соответствующий период прошлого года (152,38 млн грн).

Чистый процентный доход банка за полгода увеличился в 2,2 раза к аналогичному периоду 2019 года – до 1 млрд грн, а чистый комиссионный – в 1,8 раза, до 812,88 млн грн, тогда как чистый убыток от уменьшения полезности активов увеличился в 4,4 раза – до 386,53 млн грн.

Активы банка за январь-июнь возросли на 25,8% – до 22,39 млрд грн, в том числе кредиты и заложенность клиентов – на 30%, до 12,67 млрд грн, а денежные средства и их эквиваленты – в 2,2 раза, до 4,93 млрд грн.

Обязательства Универсал Банка за первое полугодие увеличились на 26,8% - до 20,41 млрд грн, в том числе средства клиентов – на 35,3%, до 19,4 млрд грн.

Собственный капитал банка за январь-июнь вырос на 16,3% - до 1,98 млрд грн, в том числе уставный капитал – на 9,7%, до 3,4 млрд грн.

Универсал Банк входит в группу "ТАС" бизнесмена Сергея Тигипко, которая была основана в 1998 году и имеет активы в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных проектах. Помимо Универсал Банка, в финансовый сектор группы входит ТАСкомбанк, две страховые компании, ряд других организаций.

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 июня 2020 года по размеру общих активов Универсал Банк занимал 15-е место среди 75 действовавших в стране банков.