Украина инициировала подготовку торгового соглашения с Египтом, – МИД

Украина предлагает Египту именно рассмотреть возможность заключения двустороннего преференциального торгового соглашения.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил во время телефонного разговора с главой МИД Египта Самехом Шукри, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу украинского министерства.

"Мы нацелены на существенное увеличение объемов двустороннего товарооборота, который по итогам прошлого года составил более $2,6 млрд. Для этого мы предложили египетской стороне новый формат экономического сотрудничества, а именно рассмотреть возможность заключения двустороннего преференциального торгового соглашения", – отметил Кулеба.

В Министерстве иностранных дел отметили, что Египет – ключевой экономический партнер Украины на Африканском континенте. Общий объем торговли товарами и услугами между Украиной и Египтом в 2019 году составил $2,63 млрд, за 5 месяцев текущего года этот показатель превысил $1 млрд.

В 2019 году Египет посетило 1,49 млн украинских туристов. По этому показателю Украина заняла второе место после Германии.