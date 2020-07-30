Банк мужа бывшей главы Минфина сократил чистую прибыль в 9 раз

Чистая прибыль "Аккордбанка" по итогам января-июня 2020 года составила 1,15 млн грн, что в 9 раз меньше, чем за аналогичный период 2019 года (10,35 млн грн).

Об этом говорится в отчете банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, чистый убыток банка за второй квартал 2020 года составил 4 млн грн, в то время как за соответствующий период прошлого года чистая прибыль банка составила 8,25 млн грн.

Чистый процентный доход за полгода увеличился в 1,3 раза к аналогичному периоду прошлого года – до 86,87 млн грн, а чистый комиссионный – на 44,3%, до 133,8 млн грн, тогда как чистый убыток от уменьшения полезности активов увеличился в 2,5 раза – до 55,9 млн грн.

Активы банка за отчетный период выросли на 9% – до 3,3 млрд грн, в том числе кредиты клиентам выросли на 21,6%, до 1,09 млрд грн.

Обязательства снизились на 8,6% – до 2,96 млрд грн, в свою очередь депозиты клиентов сократились на 16,7%, до 2,17 млрд грн.

Собственный капитал вырос на 14% – до 308,9 млн грн. Уставный капитал сохранился на уровне 247,59 млн грн.

Читайте также: Семейный банк Суркисов увеличит капитал на 280 миллионов

Как сообщалось, "Аккордбанк" в 2019 году сократил чистую прибыль до 31,25 млн грн с 40,94 млн грн годом ранее, его активы возросли с 1,8 млрд грн до 3 млрд грн, а собственный капитал – со 248,45 млн грн до 273,15 млн грн.

Крупнейшим акционером "Аккордбанка" является супруг экс-министра финансов Оксаны Маркаровой Даниил Волынец, он владеет 70,29% акций банка.

Ранее, Волынец возглавлял набсовет "Ощадбанка". Является руководителем творческой архитектурной мастерской "Архитекта". Был бенефициаром ИК "ITT Инвест" и ООО "Транскон".

Согласно декларации Маркаровой, ему также принадлежали доли в ПАО "ITT-Плаза" (30,0575%), ЧАО "КПК" (16,67%), ЧАО СК "Аверс" (65%), ПАО "ЗППХ" (15,4936%).

В 2018 году Волынец продал принадлежавшие ему доли в ИК "ITT Инвест", ПАО "ITT-Плаза" и ЧАО "КПК".

Согласно данным Нацбанка, на 1 июня 2020 года по размеру общих активов (3,11 млрд грн) "Аккордбанк" занимал 36 место среди 75 действующих в Украине банков.