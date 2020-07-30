Суд отменил решение о закрытии дела против Бахматюка

29 июля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила жалобу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и отменила закрытие уголовного производства в отношении владельца обанкротившегося "VAB Банка" Олега Бахматюка, подозреваемого по делу о завладении 1,2 млрд грн рефинансирования НБУ.

Как сообщает пресс-служба САП, таким образом коллегия судей апелляционной инстанции отменил решение Печерского районного суда Киева, который обязал Офис генерального прокурора закрыть указанное дело, передает БизнесЦензор.

"Заседание по рассмотрению апелляционной жалобы прокурора длилось 2 (!) дня! Во время судебного заседания коллегия судей рассмотрела более 20 ходатайств от 7 адвокатов, представлявших интересы владельца банка, в частности по возврату жалобы прокурору, об отводе судей и прокурора, об отложении рассмотрения и вообще – об отказе рассмотрения жалобы в целом", – отмечается в сообщении.

В САП подчеркнули, что решение апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Как сообщалось, несмотря на подачу апелляции в этом деле, генпрокурор Ирина Венедиктова 25 июня закрыла уголовное производство в отношении Бахматюка, пояснив это выполнением решения Печерского районного суда Киева от 5 июня.

В свою очередь в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), которое расследовало дело, заявили, что оснований закрывать дело не было, так как решение Печерского райсуда столицы не вступило в законную силу.

Перед этим, 29 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляционную жалобу прокурора и избрала бывшему владельцу ПАО "ВиЭйБи Банк", который находится в международном розыске, меру пресечения в виде содержания под стражей.

В свою очередь бывший владелец "ВиЭйБи Банка", владелец "Укрлендфарминга" Олег Бахматюк заявил, что находится в Австрии и готов оспаривать запрос украинской стороны на экстрадицию в случае его поступления.

Напомним, в ноябре 2019 года Министерство внутренних дел по заявлению Национального антикоррупционного бюро внесло экс-владельца "VAB Банка" Олега Бахматюка в перечень лиц, скрывающихся от власти по делу о завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита Национального банка Украины.

В ночь на 12 ноября 2019 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали 8 человек, которых подозревают в завладении 1,2 млрд грн кредита, выданного Нацбанком в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк". В том числе был задержан глава правления "Райффайзен Банк Аваль" Александр Писарук, который в 2014-2015 годах занимал должность первого замглавы НБУ. Суд избрал меру пресечения Писаруку в виде залога 5 млн грн без содержания под стражей.

Задержанным сообщили о подозрении в завладении денежными средствами стабилизационного кредита Нацбанка в сумме 1,2 млрд грн. По версии следствия, руководство НБУ приняло решение о выдаче кредита, несмотря на то, что стоимость переданной в залог недвижимости была завышена в 25 раз.