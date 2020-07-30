Мицифры оценило стоимость подключения социальных учреждений к интернету в 5,5 миллиарда

На подключение учреждений социальной инфраструктуры к сети интернет государству необходимо в ближайшее время выделить около 5,5 млрд грн.

Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест на пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По мнению Минцифры, посредством подключения учреждений социальной инфраструктуры к интернету в населенных пунктах, где до сих пор нет ни одного работающего провайдера, предоставляющего широкополосный доступ к сети, появится возможность подключаться.

"Исходя из количества таких объектов, количества населенных пунктов и средней стоимости подключения была определена сумма – почти 5,5 млрд грн. В том числе 3,3 млрд грн нужно выделить на подключение самого канала к объекту и более 2,1 млрд грн необходимо на построение локальных Wi-Fi сетей и предоставление возможности посетителям и сотрудникам использовать интернет", – отметил Шелест.

Он также отметил, что Минцифры уже готовит запрос в Министерство финансов на следующий год для начала осуществления программы подключения социальных объектов.

Шелест добавил, что целью министерства является обеспечение возможности подключения к широкополосному доступу к интернет со скоростью не менее 100 Мбит/с 95% сельского населения страны.

"Мы будем этого достигать, в первую очередь, через подключения учреждений социальной инфраструктуры – детсады, школы, больницы, фельдшерско-акушерские пункты и так далее. Все они должны иметь подключенный качественный канал, который может передавать данные и построенную внутреннюю инфраструктуру, чтобы посетители этих центров могли пользоваться качественным интернетом", – сказал Шелест.

По его словам, в планах Минцифры – обеспечить возможностью подключения к фиксированному скоростному интернету со скоростью не менее 30 Мбит/с как минимум 75% украинцев.

Помимо этого, ведомство планирует заняться вопросами открытости всех стейкхолдеров телеком-рынка, а также финансированием учреждений социнфраструктуры.